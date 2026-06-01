Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования с 9,75 % до 9,25 % годовых
Автор:Редакция news.by
С 1 июня 2026 года снижается ставка рефинансирования Национального банка на полпроцента - до 9,25 %.
Последний раз она уменьшалась 11 месяцев назад. В Нацбанке решение поясняют замедлением инфляции и стабильной ситуацией в экономике.
Кроме того, Нацбанк сегодня вводит в обращение обновленную банкноту номиналом 200 рублей. Купюра получила ряд внешних отличий от старой, улучшенные элементы защиты и актуальный год выпуска - 2026-й.