США атаковали радары и пункты управления БПЛА в Иране

США нанесли удары по иранским радарам и пунктам управления беспилотниками! Сразу после этой атаки в Кувейте объявили воздушную тревогу, опасаясь мести со стороны персов, но все обошлось.

Американские удары, как заявили в Пентагоне, стали ответом на уничтожение БПЛА "Рипер" (этот многоцелевой дрон стоимостью в десятки миллионов долларов - Иран поразил ракетой в субботу). Впрочем, обмен атаками не повлек за собой эскалацию: стороны вновь заявили, что перемирие сохраняется. Ситуация на Ближнем Востоке продолжает оставаться неопределенной.

С одной стороны, как сообщают СМИ, американцы за последние три недели сумели провести через Ормуз 70 танкеров, однако прежде их здесь проходило около 100 в день; с другой стороны - Иран внес новые поправки в проект меморандума, который он пытается согласовать с США: персы требуют закрепить свой особый статус в вопросе контроля над Ормузским проливом.