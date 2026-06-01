Председатель БСЖ Шпилевская: Детство и материнство в Беларуси защищены на самом высоком уровне

"Дети в нашей стране жить хорошо, потому что наши дети живут под мирным небом, и это, наверное, самое главное. Как бы банально это ни звучало, на самом деле это самое важное для каждой матери, потому что мы растим детей в мирной, свободной, счастливой Беларуси. Да, мы много спорим о том, в какой форме нужно пойти нашим детям в школу, как идет Централизованный экзамен, Централизованное тестирование. Чем-то мы можем быть довольны, чем-то недовольны, но в принципе детство и материнство в нашей стране защищены на очень высоком уровне. И каждый социальный проект, документ, который принимается в нашей стране, он направлен как раз на защиту материнства и детства".