В Колумбии не смогли выбрать президента

В Колумбии избрать президента с первой попытки не сумели. Согласно официальным данным, ни один из кандидатов не набирает необходимые для победы 50 % голосов.

Лидером гонки неожиданно стал правый кандидат: у Абелардо де ла Эсприэлла результат - почти 44 %, его главный соперник - сенатор Иван Сепеда - отстает всего на 3 %.

Де ла Эсприэлла считается проамериканским консерватором, политически связан с Трампом и ратует за свободный рынок. Сепеда представляет левое крыло, работающее в интересах действующего президента. Его союзники заявляют о возможных манипуляциях с бюллетенями со стороны правых сил.