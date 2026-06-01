В Колумбии не смогли выбрать президента
Автор:Редакция news.by
В Колумбии избрать президента с первой попытки не сумели. Согласно официальным данным, ни один из кандидатов не набирает необходимые для победы 50 % голосов.
Лидером гонки неожиданно стал правый кандидат: у Абелардо де ла Эсприэлла результат - почти 44 %, его главный соперник - сенатор Иван Сепеда - отстает всего на 3 %.
Де ла Эсприэлла считается проамериканским консерватором, политически связан с Трампом и ратует за свободный рынок. Сепеда представляет левое крыло, работающее в интересах действующего президента. Его союзники заявляют о возможных манипуляциях с бюллетенями со стороны правых сил.
Тем не менее, избирком уже официально назначил второй тур голосования на 21 июня, он станет решающим для будущего политического курса Колумбии.