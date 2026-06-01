Парламент Франции проголосовал за отмену "Черного кодекса"
Во Франции свершилось неожиданное - наконец-то отменили рабство. Парламент единогласно проголосовал за аннулирование колониального "Черного кодекса".
Декрет, регулировавший права "движимого имущества", точнее их отсутствие, был подписан Людовиком XIV. Хотя само рабство страна отменила еще в XIX веке, а в 2001 году признала его преступлением против человечности, королевский закон юридически оставался "спящим" правом.
Законопроект об отмене документа внесли представители заморских территорий, назвав голосование важнейшим актом исторической справедливости. Инициативу публично поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, заявив, что двухвековое молчание вокруг этих жестоких норм стало настоящим политическим оскорблением.