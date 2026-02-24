Рынок будущего: Африка в топ-10 самых быстрорастущих экономик мира

Беларусь так же, как и африканские страны, выступает за выстраивание сбалансированных и равноправных отношений со своими партнерами.

Чтобы понимать, почему Африка сегодня становится одним из ключевых направлений многовекторной политики Беларуси, необходимо посмотреть на ценность этого континента в контексте развития мировой экономики. Шесть из десяти самых быстрорастущих экономик – африканские. Поэтому эксперты едины во мнении: это рынок будущего. С населением в 1 млрд 300 тыс. человек.

Сегодня темпы роста ВВП этого континента превышают среднемировые более чем на 4 %. При этом доля в международной торговле пока слишком низкая: чуть больше 2,5 % мирового экспорта и 3% - импорта. Беларусь же в своем сотрудничестве фокусируется на экспорте техники, совместных проектах - в сельском хозяйстве и инфраструктуре.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/50b1a79c-02c3-439d-bf7e-641ee4fa65f9/conversions/9aed872a-9beb-46c6-8267-67b8fb936d72-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/50b1a79c-02c3-439d-bf7e-641ee4fa65f9/conversions/9aed872a-9beb-46c6-8267-67b8fb936d72-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/50b1a79c-02c3-439d-bf7e-641ee4fa65f9/conversions/9aed872a-9beb-46c6-8267-67b8fb936d72-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/50b1a79c-02c3-439d-bf7e-641ee4fa65f9/conversions/9aed872a-9beb-46c6-8267-67b8fb936d72-xl-___webp_1920.webp 1920w

В частности, между Беларусью и Африкой успешно реализуются совместные программы механизации сельского хозяйства, в частности с Зимбабве и Нигерией. Суммарно туда уже поставили более 5 тыс. единиц белорусской сельскохозяйственной и спецтехники, вдобавок обучаем персонал и налаживаем работу по созданию сборочных производств. Перспективы включают новые рынки и хабы на континенте. Готовы к совместным предприятиям, сервисным центрам, инвестициям. Это продиктовано программой действий по развитию сотрудничества со странами Африки на 2024-2026 годы.

Таким образом, сегодня Африканский континент на наших глазах становится резервом диверсификации экспорта для базовых отраслей нашей экономики. Такой формат сотрудничества уже называют белорусским брендом в Африке, что вызывает значительный интерес у других стран континента - от Гвинеи-Бисау до Мозамбика.

В то же время, пока белорусский экспорт в Африку невелик - по итогам 2024 года - около 2 %. Стоит задача исправить ситуацию и набрать темп в реализации дорожной карты по сближению.

И предпосылки для этого есть: если до 2019 года сотрудничество фокусировалось на Северной Африке (Египет, Ливия, Судан), то сейчас наработан политический капитал с Зимбабве, Нигерией, Эфиопией, Кенией. Интерес к активизации работы проявляют Уганда, Гана и Мозамбик.

На юго-востоке Африки наша точка опоры - Зимбабве. За прошлый год товарооборот между Беларусью и Зимбабве превысил 26 млн долларов. Это на четверть больше, чем за аналогичный период 2024‑го.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e7ee3eae-a2bd-4185-b3dc-84df835a6180/conversions/882a0f26-89e3-46a0-8d48-92583608d3d1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e7ee3eae-a2bd-4185-b3dc-84df835a6180/conversions/882a0f26-89e3-46a0-8d48-92583608d3d1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e7ee3eae-a2bd-4185-b3dc-84df835a6180/conversions/882a0f26-89e3-46a0-8d48-92583608d3d1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e7ee3eae-a2bd-4185-b3dc-84df835a6180/conversions/882a0f26-89e3-46a0-8d48-92583608d3d1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Минск и Хараре подписали дорожную карту стратегического сотрудничества и партнерства до 2030 года, которая должна придать еще большую динамику этому процессу и вывести товарооборот более чем на 100 млн долларов.

Более того, сегодня обсуждается и трехсторонний проект с участием Беларуси Зимбабве и Мозамбика о создании хаба на юге и строительстве трехстороннего порта для товаров не только из Беларуси, но и других государств.