Сергеенко: Беларусь рассматривает Зимбабве в качестве одного из ключевых партнеров в Южной Африке

Беларусь неизменно рассматривает Зимбабве в качестве одного из ключевых партнеров в Южной Африке. Это заявил председатель Палаты представителей на встрече со спикером Нацассамблеи.

Парламентская делегация Зимбабве прибыла с официальным визитом в Минск. Это логическое продолжение диалога двух стран.

Отношения между Минском и Хараре получили мощный импульс благодаря контактам лидеров государств. Подписание дорожной карты ознаменовало новый этап. Стороны намерены достичь товарооборота в 100 млн долларов. Наша страна готова содействовать развитию действующих белорусских проектов в Зимбабве и запуску новых. В планах совместный выход на рынки третьих стран.

Председатель Палаты представителей процитировал слова гостя, который во время переговоров сказал, что Зимбабве благодарна Президенту Беларуси Александру Лукашенко, поскольку белорусский лидер не оставил африканскую страну в беде. И Зимбабве стала хлебной корзиной Южной Африки.

"Это замечательные слова, которые символизируют выручку и взаимопонимание между нашими странами", - сказал Игорь Сергеенко.

Способствовать развитию отношений будет и подписанное парламентариями соглашение о сотрудничестве. Документ укрепит законодательный фундамент стратегического партнерства. Ведущая роль здесь за межпарламентскими группами дружбы.

Джейкоб Муденда, председатель Национальной ассамблеи парламента Зимбабве:

"Чего нам не хватало, так это тесного сотрудничества между парламентами, основанного на принципах парламентской дипломатии. Мы рады, что у нас одинаковые подходы к международной повестке, мы будем сотрудничать на международных конференциях и в рамках парламентского союза. Мы поддерживаем тот принцип, что мир должен быть многополярным. Все соглашения, достигнутые между странами, должны быть ратифицированы, чтобы они работали во благо народа".