Турчин изучил ход реализации новых проектов в Шклове

Ход реализации поручений Президента по промышленной перезагрузке Шклова изучили 30 января глава правительства и управделами Президента. Это ряд объектов агрохолдинга "Купаловское", в том числе новые. Готовятся к запуску производственные помещения межрайагросервиса.



Новое оборудование, подготовленные специалисты позволят проводить ремонт от агрегатов до энергонасыщенных тракторов и комбайнов. В теплых помещениях будут работать до полусотни операторов. Не сбавляют темпов и строители на возведении новой площадки Шкловского маслодельного завода.

Юрий Косенко, главный инженер РУП "Купаловское" - управляющая компания холдинга":

"К 20 февраля мы уже планируем обеспечить наши хозяйства исправной техникой, чтобы она выполнила свои задачи вовремя и была поставлена в агротехнические сроки. Шкловский район и близлежащие районы, а также область - кто будет обращаться - мы никому не откажем".

Андрей Секацкий, директор Шкловского маслодельного завода:

"Здесь строится завод по производству цельномолочной продукции. Объем переработки - 300 тонн молока в сутки. Сейчас идут полным ходом строительно-монтажные работы. Это административно бытовой корпус, производственные здания, вспомогательные помещения и сети. На площадке трудится 200 человек".