В Беларуси освоили производство сыров с белой плесенью

Погода в Беларуси
Брест2°
Гомель0°
Витебск0°
Могилев0°
Гродно1°
Минск1°
Минск
1°
В Вилейке открыли первый в стране завод по выпуску сыра с белой плесенью. В месяц планируют производить 90 т сыра.
До этого такую продукцию в промышленных масштабах в стране не выпускали. Проект обошелся в 10 млн долларов. А на предприятии создано почти полсотни новых рабочих мест.
Как заявлено, сыр будет стоить дешевле импортных аналогов, при этом он не уступает им по качеству. Также Минский молочный завод № 1 планирует расширить выпуск сыров с голубой плесенью.