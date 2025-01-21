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В Беларуси освоили производство сыров с белой плесенью

В Вилейке открыли первый в стране завод по выпуску сыра с белой плесенью. В месяц планируют производить 90 т сыра.

До этого такую продукцию в промышленных масштабах в стране не выпускали. Проект обошелся в 10 млн долларов. А на предприятии создано почти полсотни новых рабочих мест.

Как заявлено, сыр будет стоить дешевле импортных аналогов, при этом он не уступает им по качеству. Также Минский молочный завод № 1 планирует расширить выпуск сыров с голубой плесенью.

экономикасырпроизводство