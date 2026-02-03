В Налоговом кодексе появилась новая норма, которая предусматривает уплату налога на сувенирную продукцию на различных мероприятиях. Речь - о канцелярских принадлежностях, статуэтках, брелоках и так далее.



В МНС пояснили, кто и как будет платить налог на сувениры. Оказалось, не граждане, а компании, которые вручают такие подарки, но только если их стоимость превысит 518 рублей. Важный нюанс - от одного организатора мероприятий. С суммы превышения нужно будет уплатить подоходный налог по ставке 13 %.