ВТБ (Беларусь) подарит клиентам дополнительные бонусы за покупки к Новому году

ВТБ (Беларусь) начислит повышенный кешбэк за покупки в самых популярных категориях новогодних трат - в универмагах и супермаркетах, популярных маркетплейсах, магазинах электротоваров, одежды и обуви, книг, косметики, спорттоваров и ювелирных изделий. Условия распространяются также на сувенирные лавки, магазины кожаных изделий и сумок, детских товаров.

"Конец декабря традиционно отмечается высокой потребительской активностью. Мы хотим, чтобы наши клиенты радовали себя, родных и друзей подарками и получали больше бонусов за покупки в этот праздничный период. Именно поэтому мы увеличили кешбэк в самых популярных категориях трат. Прошлогодние новогодние траты клиентов по картам банка составили более 4 млн белорусских рублей. В этом году мы ожидаем сохранение спроса не ниже этого показателя", - отметила начальник управления продаж и развития отношений с клиентами ВТБ (Беларусь) Ольга Жора.