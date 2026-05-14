Взаимодействие финсистем Беларуси и России обсудили на заседании Межбанковского валютного совета

Взаимодействие финансовых систем двух стран, развитие платежной инфраструктуры, координация денежно-кредитной политики и укрепление расчетов в национальных валютах. В Святске состоялось 63-е заседание Межбанковского валютного совета Национального банка Беларуси и Центрального банка России. Во время встречи участники обсудили актуальные вопросы обеспечения финансовой стабильности и совместные меры по развитию банковских систем двух государств.

"Коллеги рассказали о том, что происходит у них, какая динамика инфляции, какие они принимают решения для того, чтобы инфляция приблизилась к целевому значению, которое есть в Российской Федерации. Мы рассказали о тех действиях, которые осуществляет Национальный банк Республики Беларусь с точки зрения процентной политики и с точки зрения политики привлечения вкладов".

"С июля месяца в республике банки будут работать со стандартами в области информационной безопасности. И эти стандарты относятся к антифрод-системам и цифровому отпечатку. Поэтому мы также рассчитываем на достаточно положительный результат в этой области. Наши коллеги из Центрального банка России работают в том же направлении, в котором и мы, поэтому для нас в настоящее время очень важно будет здесь, на переговорах, определиться с основными схемами мошенничества и путями их предотвращения".