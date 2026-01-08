ЗВР Беларуси увеличились за год на 5,5 млрд долларов

Золотовалютные резервы Беларуси снова обновили исторический максимум. Лишь за год они увеличились на 5,5 млрд долларов и на 1 января превысили 14,4 млрд.

Примечательно, что прежде заявлялось, что золотовалютные резервы по итогам минувшего года должны были составить чуть более 7 млрд долларов. Как отмечал регулятор, одной из причин стремительного роста ЗВР стало не только подорожание золота как такового, но и покупка Нацбанком валюты.