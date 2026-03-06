Автор Государственного гимна и крылатой фразы "Беларусь синеокая" - ушел из жизни Владимир Каризна

Все его творчество было пронизано любовью к Беларуси. Не стало народного поэта Владимира Каризны. Соболезнование родным и близким направил Президент.

"Его стихотворения и литературное наследие проникнуты уважением к истории и традициям нашего народа. Знаковым событием в творчестве поэта стала работа над гимном современной Беларуси - символом независимости, гордости и единства соотечественников. Светлая память о Владимире Ивановиче навсегда сохранится в наших сердцах", - отметил глава государства.

Народному поэту было 87 лет. За свою жизнь он написал множество сборников для взрослых и детей. Более 200 произведений мастера положено на музыку. Прощание состоится 7 марта в Доме литератора в 10:30.

Рыцарь без страха и укоризны

О нем смело можно было бы сказать - "рыцарь без страха и упрека". Каризна даже в фамилии отменил всякий укор. Он вообще всегда демонстрировал крайнее расположение к своему собеседнику. А таких визави у него была целая страна. Нет такого человека в нашей стране, кто не шептал бы машинально слова Государственного гимна, как только он зазвучит.

Автор Государственного гимна

А дело было в 2002-м. Провели конкурс на создание текста и музыки Государственного гимна. В том же году текст Климковича был переработан Владимиром Каризной с учетом новых реалий. Без Ленина, зато с "белорусской душой". Писал дней 20. Подбирал каждое слово.

Екатерина Дулова, гендиректор Большого театра Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e882137-9cf2-4972-89cd-f721aa99b906/conversions/128c01d8-9386-4f29-be17-c01d59af8193-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e882137-9cf2-4972-89cd-f721aa99b906/conversions/128c01d8-9386-4f29-be17-c01d59af8193-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e882137-9cf2-4972-89cd-f721aa99b906/conversions/128c01d8-9386-4f29-be17-c01d59af8193-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e882137-9cf2-4972-89cd-f721aa99b906/conversions/128c01d8-9386-4f29-be17-c01d59af8193-xl-___webp_1920.webp 1920w

Екатерина Дулова, гендиректор Большого театра Беларуси:

"Наш гимн обладает удивительным свойством созидания. Текстовая часть связана не только с тем, что мы мирно трудимся на своей земле, что мы ее очень любим, но что мы ее будем приумножать, что мы будем уважать тех, кто живет рядом с нами".

Славный сын земли белорусской

Но популярность к поэту пришла много раньше. Дебютировал в 1956-м в газете "Чырвоная змена". Он действительно пришел на смену старому поколению авторов-формалистов. Слова всегда шли от сердца. Он знал про что пишет, когда писал про край, где "дзекают и акают" (родом из деревни в Минском районе).

Михаил Поздняков, председатель Минского городского отделения Союза писателей Беларуси, заслуженный деятель культуры Беларуси:

"Это большой патриот родной земли. Он видел главное в том, что мы являемся большой страной с большой историей, мы стремимся обогатить мир, подарить что-то свое, хорошее, возвышенное и ни на что не претендуем, только на дружбу, сотрудничество".

Более 200 песен - самый лирический автор

О любви он говорил на самом высоком уровне и подпевал композиторам, которые охотно его стихи превращали в песни. Более 200 спеты самыми популярными исполнителями того времени.

Не исключение и самый народный ансамбль "Бяседа".

Леонид Захлевный, народный артист Беларуси, художественный руководитель ансамбля "Бяседа" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9cf878d2-7652-41c1-a3db-4fcd63f79125/conversions/5a639f98-216f-4858-a1f2-0052e19bc765-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9cf878d2-7652-41c1-a3db-4fcd63f79125/conversions/5a639f98-216f-4858-a1f2-0052e19bc765-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9cf878d2-7652-41c1-a3db-4fcd63f79125/conversions/5a639f98-216f-4858-a1f2-0052e19bc765-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9cf878d2-7652-41c1-a3db-4fcd63f79125/conversions/5a639f98-216f-4858-a1f2-0052e19bc765-xl-___webp_1920.webp 1920w

Леонид Захлевный, народный артист Беларуси, художественный руководитель ансамбля "Бяседа":

"Он со всеми дружил, он был интеллигентен, он был очень чутким, он был лирическим. И именно те качества, которые должны подходить для поэта-лирика, человека, искренне любящего синеокую Беларусь. Кстати, это его термин - синеокая Беларусь".

Алексей Снитко, директор Минского государственного музыкального колледжа им. М. И. Глинки:

"Один из секретов, почему к творчеству Владимира Ивановича очень любили и любят обращаться композиторы, потому что они находят в этих словах не только красоту белорусской природы, любовь ко всему окружающему, но и мелодию, которая льется, которая очень точно воспринята абсолютно талантливым поэтом и настоящим сыном земли белорусской".

В 2024 году Каризна стал народным поэтом Беларуси

Владимир Каризна news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15754218-78ba-4414-b7d3-b0c06a3c886a/conversions/88f6bd61-d03f-420f-b278-ade7d9278041-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15754218-78ba-4414-b7d3-b0c06a3c886a/conversions/88f6bd61-d03f-420f-b278-ade7d9278041-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15754218-78ba-4414-b7d3-b0c06a3c886a/conversions/88f6bd61-d03f-420f-b278-ade7d9278041-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15754218-78ba-4414-b7d3-b0c06a3c886a/conversions/88f6bd61-d03f-420f-b278-ade7d9278041-xl-___webp_1920.webp 1920w