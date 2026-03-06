3.74 BYN
Автор Государственного гимна и крылатой фразы "Беларусь синеокая" - ушел из жизни Владимир Каризна
Все его творчество было пронизано любовью к Беларуси. Не стало народного поэта Владимира Каризны. Соболезнование родным и близким направил Президент.
"Его стихотворения и литературное наследие проникнуты уважением к истории и традициям нашего народа. Знаковым событием в творчестве поэта стала работа над гимном современной Беларуси - символом независимости, гордости и единства соотечественников. Светлая память о Владимире Ивановиче навсегда сохранится в наших сердцах", - отметил глава государства.
Народному поэту было 87 лет. За свою жизнь он написал множество сборников для взрослых и детей. Более 200 произведений мастера положено на музыку. Прощание состоится 7 марта в Доме литератора в 10:30.
Рыцарь без страха и укоризны
О нем смело можно было бы сказать - "рыцарь без страха и упрека". Каризна даже в фамилии отменил всякий укор. Он вообще всегда демонстрировал крайнее расположение к своему собеседнику. А таких визави у него была целая страна. Нет такого человека в нашей стране, кто не шептал бы машинально слова Государственного гимна, как только он зазвучит.
Автор Государственного гимна
А дело было в 2002-м. Провели конкурс на создание текста и музыки Государственного гимна. В том же году текст Климковича был переработан Владимиром Каризной с учетом новых реалий. Без Ленина, зато с "белорусской душой". Писал дней 20. Подбирал каждое слово.
Екатерина Дулова, гендиректор Большого театра Беларуси:
"Наш гимн обладает удивительным свойством созидания. Текстовая часть связана не только с тем, что мы мирно трудимся на своей земле, что мы ее очень любим, но что мы ее будем приумножать, что мы будем уважать тех, кто живет рядом с нами".
Славный сын земли белорусской
Но популярность к поэту пришла много раньше. Дебютировал в 1956-м в газете "Чырвоная змена". Он действительно пришел на смену старому поколению авторов-формалистов. Слова всегда шли от сердца. Он знал про что пишет, когда писал про край, где "дзекают и акают" (родом из деревни в Минском районе).
Михаил Поздняков, председатель Минского городского отделения Союза писателей Беларуси, заслуженный деятель культуры Беларуси:
"Это большой патриот родной земли. Он видел главное в том, что мы являемся большой страной с большой историей, мы стремимся обогатить мир, подарить что-то свое, хорошее, возвышенное и ни на что не претендуем, только на дружбу, сотрудничество".
Более 200 песен - самый лирический автор
О любви он говорил на самом высоком уровне и подпевал композиторам, которые охотно его стихи превращали в песни. Более 200 спеты самыми популярными исполнителями того времени.
Не исключение и самый народный ансамбль "Бяседа".
Леонид Захлевный, народный артист Беларуси, художественный руководитель ансамбля "Бяседа":
"Он со всеми дружил, он был интеллигентен, он был очень чутким, он был лирическим. И именно те качества, которые должны подходить для поэта-лирика, человека, искренне любящего синеокую Беларусь. Кстати, это его термин - синеокая Беларусь".
Алексей Снитко, директор Минского государственного музыкального колледжа им. М. И. Глинки:
"Один из секретов, почему к творчеству Владимира Ивановича очень любили и любят обращаться композиторы, потому что они находят в этих словах не только красоту белорусской природы, любовь ко всему окружающему, но и мелодию, которая льется, которая очень точно воспринята абсолютно талантливым поэтом и настоящим сыном земли белорусской".
В 2024 году Каризна стал народным поэтом Беларуси
Первый единственный пока народный поэт независимой Беларуси. И сегодня его слова цитируют, а песни исполняют все поколения. Он закончил все земные дела и ушел в вечность.