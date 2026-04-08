Белорусскому театру имени Урсулы Радзивилл - 75 лет

Театр имени Урсулы Радзивилл - это культурное наследие Несвижа и самобытный бренд Беларуси. Заслуженному любительскому коллективу исполнилось 75 лет.



Торжественный вечер по случаю праздника начался с фрагмента легендарного спектакля "Чорная панна Нясвіжа". Любителям сценического искусства презентовали также и попурри из лучших постановок разных лет.

Алексей Дунченко, актер заслуженного любительского коллектива Беларуси театра им. Урсулы Радзивилл: "Близкое знакомство с театром состоялось три года назад, за что я безумно благодарен и режиссеру, и всей труппе. Театр - это большая семья, и мы здесь друг у друга учимся, друг друга поддерживаем. Кто-то из великих когда-то сказал, что актер - самый богатый человек на планете, потому что он имеет потрясающую возможность проживать несколько жизней, и это действительно так".

Людмила Витко, актриса заслуженного любительского коллектива Беларуси театра им. Урсулы Радзивилл: "Подготовку к этому юбилею мы начали еще в сентябре 2025 года. Тщательно продумывали концепцию, выбирали те отрывки из спектаклей, которые, на наш взгляд, более всего понравились нашему зрителю. Театр будет жить, пока в нем есть актер, режиссер и пока у нас есть планы. А планы у нас колоссальные".