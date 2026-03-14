Летний амфитеатр в Витебске обновится к XXXV "Славянскому базару"

"Славянский базар в Витебске" - это праздник творчества, который десятилетиями объединяет народы. Васильковые мотивы форума искусств зазвучат нынешним летом в 35-й раз. Уже разрабатываются программа юбилейного фестиваля, афиша и дизайн логотипа. К международному форуму искусств преображаются и площадки.

Как идет подготовка к главному творческому событию лета и чем обещают удивить организаторы?

Летний амфитеатр в Витебске - легендарная сцена Беларуси. Каждый год в июле здесь звучат позывные "Славянского базара". К юбилейному, 35-му форуму искусству главная локация международного фестиваля заметно преобразится. Основные изменения коснутся зрительного зала и купола над ним.

Под знаменитым "фестивальным зонтиком" установят сотни светодиодных светильников. Визуальный эффект усилят современные прожекторы. Инновационные решения применены и в оформлении еще одной фестивальной локации - выставочного зала "Духовской круглик". Экспозиция в 5 этажей, рассказывающая об истории Витебска и международного форума, всегда привлекает внимание его участников. Локация удобная для гостей - рядом с амфитеатром. За несколько веков до "Славянского базара" здесь размещался каменный замок. Проникнуться атмосферой эпохи рыцарства позволит обновленная экспозиция.

Удивлять эффектными сценические образами готовятся и начинающие артисты. Подготовка к национальному отбору в самом разгаре. Имена представителей Беларуси на международных конкурсах "Славянского базара" назовут 21 марта в Поставах. Город в 2026 году носит статус культурной столицы страны. Самые талантливые конкурсанты из разных континентов выступят на обновленной сцене амфитеатра в середине лета.