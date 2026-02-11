Масленица-2026: в Минске начинают приготовления к блинной неделе

Масленица граничит между весной и зимой, а также мясоедением и Великим постом.

Главные атрибуты восточнославянского праздника: народные песни, игры, хороводы, блины и сжигание чучела.

В Минске уже начинают приготовления к блинной неделе. Центральным событием станет народное гуляние "Масленічныя святкі - бліны ды аладкі" на площадке около Дворца спорта. Также каждый район готовит праздничные гуляния и ярмарки с угощениями. Неделя завершится Прощеным воскресеньем.