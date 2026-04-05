Музыка, шутки и пародии: артисты в "Верхнем городе" предстали перед зрителями в необычном амплуа
Музыкальные сюрпризы, шутки и пародии, а также неожиданные интерпретации классических произведений прозвучали в концертном зале "Верхний город" в Минске. Это программа от пианистки Татьяны Старченко и слаженной команды белорусских музыкантов. Проекту "Музыканты шутят" уже 26 лет.
Татьяна Старченко, пианистка, солистка Белгосфилармонии, автор проекта "Музыканты шутят": "Умение шутить в классическом пространстве - это критерий таланта. Умение быть свободным. Нам нужно сначала показывать, что мы экстрапрофессионалы, а потом показать, что в этом пространстве классики мы можем делать все, что угодно: мы можем шутить, инструменталисты могут петь, танцевать, в неожиданных амплуа могут выступать солисты оперы".
На этот раз белорусские классические артисты предстали перед зрителем в несвойственных им амплуа. Оперные певцы исполняли шлягеры и песни из кинофильмов, а классические произведения Баха, Моцарта и Хачатуряна звучали в необычной обработке.