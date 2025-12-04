В КЗ "Витебск" проходит региональный отбор на вокальные конкурсы "Славянского базара"

На пути к большой сцене! Региональный отбор участников на конкурсы "Славянского базара" проходит в северном регионе. Несколько десятков исполнителей демонстрируют вокальные данные на одной из основных локаций легендарного форума - в концертном зале "Витебск".



Открыли прослушивание дети. Каждый подготовил по две композиции. А в эти минуты перед жюри выступают взрослые конкурсанты. В следующий тур пройдут по 5 вокалистов от каждой возрастной категории.