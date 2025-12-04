Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

В КЗ "Витебск" проходит региональный отбор на вокальные конкурсы "Славянского базара"

На пути к большой сцене! Региональный отбор участников на конкурсы "Славянского базара" проходит в северном регионе. Несколько десятков исполнителей демонстрируют вокальные данные на одной из основных локаций легендарного форума - в концертном зале "Витебск".

Открыли прослушивание дети. Каждый подготовил по две композиции. А в эти минуты перед жюри выступают взрослые конкурсанты. В следующий тур пройдут по 5 вокалистов от каждой возрастной категории.

Александр Суворов, председатель жюри регионального отборочного тура вокальных конкурсов международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске":

"Это великий проект. И мы ищем артистов, которые были бы запоминающимися. С одной стороны, они должны владеть всеми исполнительскими качествами. Но один из критериев - узнаваемость голоса, креативность, индивидуальность артистическая и исполнительская".

Вокальную эстафету подхватит Минск. 10 декабря в столице завершится первый этап национального отбора.

Разделы:

КультураМузыкаРегионы

Теги:

ВитебскСлавянский базар 2025