В Поставах узнали, кто споет за Беларусь на "Славянском базаре". В культурной столице страны прошли финальные этапы национального отбора.
21 марта состоялся финал отбора на ХХХV Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2026". Путевку получила минчанка Елена Кузнецова. 24-летняя вокалистка обошла 9 конкурсантов и забрала счастливый билет.
На 14-м детском музыкальном конкурсе нашу страну представит брестчанка Елизавета Цуприк. Путь 14-летней вокалистки на сцену Витебского амфитеатра начался еще несколько лет назад. На счету Елизаветы 5 попыток участия в нацотборе. Всего за право представлять Беларусь на детском конкурсе фестиваля претендовали 10 вокалистов из Бреста, Минска, Барановичей, Могилева, Молодечно, Гродненской области.
На протяжении дня прямую трансляцию вел телеканал "Беларусь 3". Напомним, в заключительный тур национального отбора вышли 20 исполнителей: 10 детей в возрасте от 8 до 14 лет и столько же вокалистов в возрасте от 18 до 31 года.