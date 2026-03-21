В Поставах узнали, кто споет за Беларусь на "Славянском базаре". В культурной столице страны прошли финальные этапы национального отбора.

21 марта состоялся финал отбора на ХХХV Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2026". Путевку получила минчанка Елена Кузнецова. 24-летняя вокалистка обошла 9 конкурсантов и забрала счастливый билет.

На 14-м детском музыкальном конкурсе нашу страну представит брестчанка Елизавета Цуприк. Путь 14-летней вокалистки на сцену Витебского амфитеатра начался еще несколько лет назад. На счету Елизаветы 5 попыток участия в нацотборе. Всего за право представлять Беларусь на детском конкурсе фестиваля претендовали 10 вокалистов из Бреста, Минска, Барановичей, Могилева, Молодечно, Гродненской области.