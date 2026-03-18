17 томов и 8 свидетелей: Верховный суд Беларуси начал процесс по делу очередного пособника нацистов

Литва отказала Генпрокуратуре Беларуси в запросе о расследовании дела в отношении Гецявичюса по политическим мотивам. Об этом во время процесса над очередным пособником нацистов рассказал государственный обвинитель.

18 марта Верховный суд начал судебное разбирательство

Из материалов дела известно, что уроженец Литвы Антанас Гецявичюс во время Великой Отечественной войны входил в состав 12-го охранного батальона. Он лично участвовал в карательных операциях и отдавал приказы об уничтожении мирного населения на территории Минска и Минской области. Людей расстреливали, вешали, закапывали заживо. Всего, как установлено, были убиты не менее 6 тыс. человек, среди них 31 ребенок. К слову, сотрудники правоохранительных органов США вышли на Гецявичуса еще в 80-х. Но справедливого суда не состоялось.

Михаил Ковалев, старший прокурор по особым поручениям управления Генпрокуратуры Беларуси

Михаил Ковалев, старший прокурор по особым поручениям управления Генпрокуратуры Беларуси: "После установления адреса его проживания в городе Эдинбург, Шотландия, он был допрошен представителями американской стороны в присутствии сотрудника местной полиции. Он дал признательные показания о прохождении службы в 12-м батальоне, отрицая в то же время свое участие в казнях мирных граждан. Особенности британского правосудия на тот период не допустили привлечения его к ответственности за совершенные им преступления. В 2000 году расследование было возобновлено. В июле 2001 года Эдинбургский шерифский суд выдал постановление о его аресте. Но в связи с состоянием здоровья Гецявичюса привлечь его к ответственности не представилось возможным. Гецявичюс умер 12 сентября 2001 года".