Средства от республиканского субботника пойдут на экспозицию Национального исторического музея
Беларусь готовится к республиканскому субботнику. Он пройдет в эту субботу, 18 апреля.
Традиции апрельских субботников - более века. За это время она не только выдержала испытание на прочность, но и подтвердила, что труд облагораживает и объединяет.
Заработанные белорусами в этот день средства будут направлены на создание постоянной экспозиции самого грандиозного и знакового проекта в сфере культуры - Национального исторического музея.
Сейчас его строительство выходит на финишную прямую. Объем выполненных работ составляет около 80 %.
Участие в возведении визитной карточки Беларуси может принять каждый желающий.
Такого грандиозного национального проекта в истории суверенной Беларуси еще не было!
Около 15 тыс. квадратных метров - площадь постоянной экспозиции нового здания Национального исторического музея страны.
Для понимания масштабов: Национальный музей Казахстана занимает чуть более 14 тыс., а Таджикистана - почти 15 тыс. квадратных метров.
Дмитрий Шляхтин, первый замминистра культуры Беларуси:
"Каждый наш шаг выверяется историками. Все должно максимально соответствовать исторической правде, национальной историографии, национальной идеологии. Обзорная экскурсия составляет полтора часа по объекту. Учитывая масштабы объекта, она может быть скорее в районе двух часов. А индивидуальный посетитель здесь, наверное, сможет провести практически весь рабочий день".
Без истории - нет народа. Аксиома. Нам есть что рассказать и показать: 6 периодов - от догосударственного до современности - отражены в лучших собраниях Национального исторического.
Что представляет собой Беларусь и кто такие белорусы? Каким был наш тысячелетний путь строительства своего государства и достижения белорусского народа.
Ответы на эти и не только вопросы уже скоро можно получить в одном месте.
Сам объект и наполнение визитной карточки страны - по-настоящему уникальные. Практически весь используемый в строительстве материал - отечественного производства.
Это ключевая концепция самого масштабного музейного проекта в истории суверенной Беларуси. А наши предприятия специально для нового здания Национального исторического создают эксклюзивные предметы и материалы для наполнения интерьера залов.
Дмитрий Шляхтин, первый замминистра культуры Беларуси:
"Каждый элемент этого объекта наполнен смыслом, там нет просто стены, просто колонны, просто какой-то архитектуры - это все наполнено глубоким смыслом. И даже очертания здания в виде карты современной Беларуси - это тоже тот смысл, который уже будет настраивать посетителя".
Начальник участка СУ-7 стройтреста № 4 Минска Дмитрий Харитонов рассказал, что там будет много элементов, сделанных из белорусских материалов. Среди них выполненные из МДФ и разукрашенные элементы Слуцкого пояса, люстры в главном фойе и отделка из гипса.
Про Беларусь и руками белорусов. Национальному музею Указом Президента присвоен статус Всебелорусской молодежной стройки.
Это отличительная особенность нашей нации: самим творить исторические моменты, твердой рукой выводя контуры национальной идеи.
Анастасия Еленская, комиссар республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ:
"Наши ребята инициировали придание Национальному историческому музею статуса Всебелорусской молодежной стройки. В 2025 году началась наша трудовая деятельность. С весны по декабрь трудилось 118 человек. Это ребята из Минска, Новополоцка, Бобруйска и Гродно. Сегодня на стройке работает студенческий строительный отряд "Феникс".
Национальный исторический музей - знаковый проект для Беларуси
Маленького вклада в большое дело не бывает! В эту субботу, 18 апреля, вся страна выйдет на благое дело - республиканский субботник.
И это не просто трудовая акция по благоустройству земли, на которой живешь. Заработанные от проведения весеннего субботника средства направят на создание постоянной экспозиции - самого грандиозного и знакового проекта в сфере культуры.