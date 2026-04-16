Беларусь готовится к республиканскому субботнику. Он пройдет в эту субботу, 18 апреля.

Традиции апрельских субботников - более века. За это время она не только выдержала испытание на прочность, но и подтвердила, что труд облагораживает и объединяет.

Заработанные белорусами в этот день средства будут направлены на создание постоянной экспозиции самого грандиозного и знакового проекта в сфере культуры - Национального исторического музея.

Сейчас его строительство выходит на финишную прямую. Объем выполненных работ составляет около 80 %.

Участие в возведении визитной карточки Беларуси может принять каждый желающий.

Такого грандиозного национального проекта в истории суверенной Беларуси еще не было!

Средства от республиканского субботника пойдут на экспозицию Национального исторического музея news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e382412-febc-48ca-8505-2deb33386a9d/conversions/03d51308-e349-4042-af6d-41310132ed2b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e382412-febc-48ca-8505-2deb33386a9d/conversions/03d51308-e349-4042-af6d-41310132ed2b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e382412-febc-48ca-8505-2deb33386a9d/conversions/03d51308-e349-4042-af6d-41310132ed2b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e382412-febc-48ca-8505-2deb33386a9d/conversions/03d51308-e349-4042-af6d-41310132ed2b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Около 15 тыс. квадратных метров - площадь постоянной экспозиции нового здания Национального исторического музея страны.

Для понимания масштабов: Национальный музей Казахстана занимает чуть более 14 тыс., а Таджикистана - почти 15 тыс. квадратных метров.

Дмитрий Шляхтин, первый замминистра культуры Беларуси:

"Каждый наш шаг выверяется историками. Все должно максимально соответствовать исторической правде, национальной историографии, национальной идеологии. Обзорная экскурсия составляет полтора часа по объекту. Учитывая масштабы объекта, она может быть скорее в районе двух часов. А индивидуальный посетитель здесь, наверное, сможет провести практически весь рабочий день".

Без истории - нет народа. Аксиома. Нам есть что рассказать и показать: 6 периодов - от догосударственного до современности - отражены в лучших собраниях Национального исторического.

Средства от республиканского субботника пойдут на экспозицию Национального исторического музея news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69b2e10d-5437-435a-9d1a-99d48b883053/conversions/98778c47-0e3c-43b9-b69a-360a58357e84-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69b2e10d-5437-435a-9d1a-99d48b883053/conversions/98778c47-0e3c-43b9-b69a-360a58357e84-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69b2e10d-5437-435a-9d1a-99d48b883053/conversions/98778c47-0e3c-43b9-b69a-360a58357e84-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69b2e10d-5437-435a-9d1a-99d48b883053/conversions/98778c47-0e3c-43b9-b69a-360a58357e84-xl-___webp_1920.webp 1920w

Что представляет собой Беларусь и кто такие белорусы? Каким был наш тысячелетний путь строительства своего государства и достижения белорусского народа.

Ответы на эти и не только вопросы уже скоро можно получить в одном месте.

Сам объект и наполнение визитной карточки страны - по-настоящему уникальные. Практически весь используемый в строительстве материал - отечественного производства.

Это ключевая концепция самого масштабного музейного проекта в истории суверенной Беларуси. А наши предприятия специально для нового здания Национального исторического создают эксклюзивные предметы и материалы для наполнения интерьера залов.

Дмитрий Шляхтин, первый замминистра культуры Беларуси:

"Каждый элемент этого объекта наполнен смыслом, там нет просто стены, просто колонны, просто какой-то архитектуры - это все наполнено глубоким смыслом. И даже очертания здания в виде карты современной Беларуси - это тоже тот смысл, который уже будет настраивать посетителя".

Начальник участка СУ-7 стройтреста № 4 Минска Дмитрий Харитонов рассказал, что там будет много элементов, сделанных из белорусских материалов. Среди них выполненные из МДФ и разукрашенные элементы Слуцкого пояса, люстры в главном фойе и отделка из гипса.

Про Беларусь и руками белорусов. Национальному музею Указом Президента присвоен статус Всебелорусской молодежной стройки.

Средства от республиканского субботника пойдут на экспозицию Национального исторического музея news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe854b08-a9e7-47d4-badc-0510f7771e80/conversions/6afab0d6-f2b1-4450-b547-7879122567ad-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe854b08-a9e7-47d4-badc-0510f7771e80/conversions/6afab0d6-f2b1-4450-b547-7879122567ad-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe854b08-a9e7-47d4-badc-0510f7771e80/conversions/6afab0d6-f2b1-4450-b547-7879122567ad-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe854b08-a9e7-47d4-badc-0510f7771e80/conversions/6afab0d6-f2b1-4450-b547-7879122567ad-xl-___webp_1920.webp 1920w

Это отличительная особенность нашей нации: самим творить исторические моменты, твердой рукой выводя контуры национальной идеи.

Анастасия Еленская, комиссар республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ:

"Наши ребята инициировали придание Национальному историческому музею статуса Всебелорусской молодежной стройки. В 2025 году началась наша трудовая деятельность. С весны по декабрь трудилось 118 человек. Это ребята из Минска, Новополоцка, Бобруйска и Гродно. Сегодня на стройке работает студенческий строительный отряд "Феникс".

Национальный исторический музей - знаковый проект для Беларуси

Маленького вклада в большое дело не бывает! В эту субботу, 18 апреля, вся страна выйдет на благое дело - республиканский субботник.