180 мобильных мини-маркетов с цветами развернулись в Минске

Минск в предвкушении 8 Марта. К празднику женщин из теплиц столичных предприятий в магазины поставили почти 60 тыс. роз и 200 тыс. тюльпанов.

Цветочный ажиотаж в эти дни на улицах столицы. Минск утопает в красках и ароматах. Мужчины дарят цветы женщинам-коллегам на рабочих местах. Продавцы помогают подобрать самую яркую и ароматную композицию.