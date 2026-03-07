3.74 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
180 мобильных мини-маркетов с цветами развернулись в Минске
Автор:Редакция news.by
Минск в предвкушении 8 Марта. К празднику женщин из теплиц столичных предприятий в магазины поставили почти 60 тыс. роз и 200 тыс. тюльпанов.
Цветочный ажиотаж в эти дни на улицах столицы. Минск утопает в красках и ароматах. Мужчины дарят цветы женщинам-коллегам на рабочих местах. Продавцы помогают подобрать самую яркую и ароматную композицию.
Для реализации цветочной продукции определили более 180 мобильных мини-маркетов во всех районах Минска. Приобрести весенние букеты уже можно на торговых локациях мегаполиса.