19 января православные верующие Беларуси празднуют Крещение Господне

Его связывают с крещением Христа в реке Иордан. В храмах проходят праздничные богослужения и освящение воды. Считается, что она имеет чудодейственные свойства и способна исцелять от болезней.

"В праздник Богоявления желаем, прежде всего, духовного переживания праздника. Воспоминания, какие исторические события легли в основу этого праздника. И то, что Господь через Крещение призывает людей к очищению своих душ, обновлению жизни. И пусть праздник Богоявления послужит к этому. И, конечно, тот, кто посмелее, пусть окунется в прорубь или обольется водой, которая освящена. Но при этом важно прийти в храм, помолиться, духовно пережить событие Крещения и Богоявления", - поздравил с праздником митрополит Вениамин.