3 тыс. девушек приняли участие в марафоне "Красивый забег" 8 марта

Встречать 8 Марта активно - это уже традиция для любителей здорового образа жизни. В Минске состоялся "Красивый забег". Участвовали только женщины при праздничном макияже и в нарядной одежде.

3 тыс. девушек на стартовой отметке главного забега этой весны. Все в ожидании обратного отсчета, ведь впереди дистанция в 5 км. Преодолеть их нужно уверенно и красиво!

Среди участниц - профессиональные легкоатлеты, любители активного образа жизни. К марафону присоединились гости из России, Казахстана и Китая. И, конечно, самая обаятельная женская команда Белтелерадиокомпании. Все они расцветают в лучах мартовского солнца и проводят качественную разминку.

Виктория Сенкевич, заместитель главного директора телеканала "Первый информационный" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1ba3b29-b694-45ca-8ef5-836046069815/conversions/0f4a8e6a-3308-411d-a963-621d1b55e794-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1ba3b29-b694-45ca-8ef5-836046069815/conversions/0f4a8e6a-3308-411d-a963-621d1b55e794-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1ba3b29-b694-45ca-8ef5-836046069815/conversions/0f4a8e6a-3308-411d-a963-621d1b55e794-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1ba3b29-b694-45ca-8ef5-836046069815/conversions/0f4a8e6a-3308-411d-a963-621d1b55e794-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виктория Сенкевич, заместитель главного директора телеканала "Первый информационный":

"Мы готовимся весь год, хотя, честно говоря, мы - девочки - всегда в форме. Белорусская женщина всегда прекрасна: она и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет, и красивый забег 8 Марта пробежит. Для нас это уже добрая традиция - начинать праздничный день здорово, спортивно и в очень хорошей компании".

Анна Любенкова, спортивный комментатор телеканала "Беларусь 5" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/977476e3-82b0-44ed-befc-d214c545b1f4/conversions/6a282f4f-be02-42c1-a7a5-57cae5cfb603-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/977476e3-82b0-44ed-befc-d214c545b1f4/conversions/6a282f4f-be02-42c1-a7a5-57cae5cfb603-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/977476e3-82b0-44ed-befc-d214c545b1f4/conversions/6a282f4f-be02-42c1-a7a5-57cae5cfb603-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/977476e3-82b0-44ed-befc-d214c545b1f4/conversions/6a282f4f-be02-42c1-a7a5-57cae5cfb603-xl-___webp_1920.webp 1920w

Анна Любенкова, спортивный комментатор телеканала "Беларусь 5":

"Мы празднуем в едином порыве с единомышленницами, и это по-настоящему важно. Мы улыбаемся, дарим друг другу цветы и получаем подарки. Это такое беговое комьюнити. Знаю, что биатлонисты тоже участвуют. Это всегда праздник, который чувствуется и внутри, и вокруг нас. Кто, если не мы, спортивные журналисты, будем своим примером показывать, как нужно проводить спортивный этот день".

Яркий старт в розовых тонах - и девушки с максимальной скоростью направились к главному входу в Ботанический сад, а после этого обратно по проспекту Независимости - к финишу. Их уже жду с нетерпением и с цветами.

Екатерина Корнеенко, победительница марафона "Красивый забег" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4bb3177a-f635-44af-b13f-e182983f2a5e/conversions/d9132ec9-1711-46d8-8507-a868e6c03002-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4bb3177a-f635-44af-b13f-e182983f2a5e/conversions/d9132ec9-1711-46d8-8507-a868e6c03002-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4bb3177a-f635-44af-b13f-e182983f2a5e/conversions/d9132ec9-1711-46d8-8507-a868e6c03002-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4bb3177a-f635-44af-b13f-e182983f2a5e/conversions/d9132ec9-1711-46d8-8507-a868e6c03002-xl-___webp_1920.webp 1920w

Екатерина Корнеенко, победительница марафона "Красивый забег":

"Большое спасибо девчонкам, которые сегодня бежали. Они колоссально поддерживали. Это было приятно! И поэтому это еще больше вдохновляло бежать на результат. На финише ждали мои дети. Они смотрели, как я выступаю, поэтому я старалась".