3 тыс. девушек приняли участие в марафоне "Красивый забег" 8 марта
Встречать 8 Марта активно - это уже традиция для любителей здорового образа жизни. В Минске состоялся "Красивый забег". Участвовали только женщины при праздничном макияже и в нарядной одежде.
3 тыс. девушек на стартовой отметке главного забега этой весны. Все в ожидании обратного отсчета, ведь впереди дистанция в 5 км. Преодолеть их нужно уверенно и красиво!
Среди участниц - профессиональные легкоатлеты, любители активного образа жизни. К марафону присоединились гости из России, Казахстана и Китая. И, конечно, самая обаятельная женская команда Белтелерадиокомпании. Все они расцветают в лучах мартовского солнца и проводят качественную разминку.
Виктория Сенкевич, заместитель главного директора телеканала "Первый информационный":
"Мы готовимся весь год, хотя, честно говоря, мы - девочки - всегда в форме. Белорусская женщина всегда прекрасна: она и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет, и красивый забег 8 Марта пробежит. Для нас это уже добрая традиция - начинать праздничный день здорово, спортивно и в очень хорошей компании".
Анна Любенкова, спортивный комментатор телеканала "Беларусь 5":
"Мы празднуем в едином порыве с единомышленницами, и это по-настоящему важно. Мы улыбаемся, дарим друг другу цветы и получаем подарки. Это такое беговое комьюнити. Знаю, что биатлонисты тоже участвуют. Это всегда праздник, который чувствуется и внутри, и вокруг нас. Кто, если не мы, спортивные журналисты, будем своим примером показывать, как нужно проводить спортивный этот день".
Яркий старт в розовых тонах - и девушки с максимальной скоростью направились к главному входу в Ботанический сад, а после этого обратно по проспекту Независимости - к финишу. Их уже жду с нетерпением и с цветами.
Екатерина Корнеенко, победительница марафона "Красивый забег":
"Большое спасибо девчонкам, которые сегодня бежали. Они колоссально поддерживали. Это было приятно! И поэтому это еще больше вдохновляло бежать на результат. На финише ждали мои дети. Они смотрели, как я выступаю, поэтому я старалась".
Пользуясь случаем, еще раз хотелось бы поздравить всех наших замечательных дам, наших женщин с праздником 8 Марта. Побольше солнца, побольше радости и тепла в душе и в сердце всегда!