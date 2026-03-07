4,9 млн прекрасных дам - Белстат подготовил праздничный обзор к 8 Марта

Белстат подготовил специальный обзор к празднику. В Беларуси живут 4,9 млн прекрасных дам (это больше половины населения). Немного перефразируя известную песню, по статистике на 1 тыс. мужчин приходится 1167 женщин.

И, что важно, выбирают они традиционные семейные ценности. В 2025 году более 32 тыс. женщин впервые вступили в брак. Средний возраст невесты - 26 лет, а молодой мамы, родившей первенца, - 27 лет.

Не забывают белорусские женщины и о карьере. Большинство занято в экономике. Есть даже своеобразный рейтинг женских сфер деятельности. Это профессии, связанные с медициной, образованием, общепитом, финансовой и страховой деятельностью. Причем многие белоруски успевают еще и руководить.

А еще они находят время и на себя, и на спорт. Все больше дам выбирают здоровый образ жизни. Если два года назад физические упражнения предпочитали 28 %, то сейчас уже почти треть опрошенных.