Абухович: Беларусь приходит в КНДР с предложением комплексных решений

Беларусь приходит в КНДР с предложением комплексных решений. Об этом в студии "Первого информационного" заявила аналитик Юлия Абухович.

"Все начинается с увеличения товарооборота, и поэтому обозначены направления. Это продовольствие, - подчеркнула аналитик. - Продовольствие для любого государства, а тем более для КНДР, это важная составляющая по той простой причине, что преимущественная территория у них горы, и пахотных земель не так много. Да, у них есть морепродукты и товары собственного производства, но в основном они все это ввозят в свою страну из Китайской Народной Республики. И это продовольствие".

По ее словам, Беларусь также может занять нишу в области фармацевтики.

"Это, конечно же, наша промышленность. Но для начала это реальная техника для горнодобывающей отрасли, - отметила Юлия Абухович. - И, конечно же, ВПК. Если говорить про КНДР, то они умеют делать достаточно простые вещи. Пока сложные у них не совсем хорошо получаются, надо дорабатывать. А Республика Беларусь со своим IT-сектором и технологическим потенциалом может добавить высокотехнологичную составляющую. Вместе мы сможем создавать то вооружение, которое будет востребовано очень многими".