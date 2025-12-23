Аналитик Тиханский: Государству нечего бояться, если экономика сильна, а общество едино

Военно-политический аналитик, кандидат социологических наук Александр Тиханский прокомментировал текущую геополитическую картину мира, подчеркнув переход от моноцентризма к многополярности и ключевую роль экономики в обеспечении безопасности государства.

"На сегодняшний день геополитическая картина мира так складывается, что, конечно же, моноцентризм, который присутствовал после развала Советского Союза, уходит. Да, не быстро, но он уходит. И эта тенденция не какая-то кратковременная, она долговременная, и, соответственно, будет определять развитие всего мира на ближайшие 20-30 лет, не меньше", - отметил Александр Тиханский.

По его словам, Президент Беларуси Александр Лукашенко акцентировал внимание на главном "оружии" в новых условиях.

Александр Тиханский:

"Президент, говоря об этом, имел в виду, что на сегодняшний день самое важное оружие - это экономика. И если экономика сильна, а люди едины, сплочены, то государству бояться нечего. У него всегда есть возможности и средства для обеспечения своей обороноспособности".

Он напомнил, что в современном мире государства не существуют изолированно. "Надо ещё понять, что в этом мире не бывает одних государств. Мы всегда находимся в каком-то союзе в экономике, в политике. В данном случае мы состоим в военном союзе с Россией. И на сегодняшний день мы именно от России получаем такие инструменты стратегического сдерживания, как "Орешник", тактическое ядерное оружие. В данном плане мы как раз не сами по себе, мы в союзе, и определяем наши возможности и цели развития наших государств на будущее мы сами", - заключил Александр Тиханский.