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Богодель: Беларусь - это больше чем национальность, это состояние души, это знак качества
Что нужно для процветания Европы? И почему в Беларуси каждая нация чувствует себя как дома?
Все потому, что в нашей стране сформирован устойчивый баланс интересов. В этих условиях и китаец может быть белорусом. Такое мнение в программе "Клуб редакторов" озвучил военный аналитик Андрей Богодель.
Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба Вооруженных сил Военной академии Беларуси:
"Беларусь - это больше чем национальность, это больше, чем даже гражданство. Это состояние души, и, как сказал наш Президент, это знак качества. В нашей стране все национальности равны. Ведь мы там ни в паспорте не пишем, мы друг друга не спрашиваем об этом, это вообще для нас не принципиально. Зачастую, я думаю, мы как бельмо в глазу для Европы. Посмотрите, что строят поляки, они строят моноэтническое государство, где у них есть свои интересы, они заглядывают на наши западные страны. Посмотрите, что строят литовцы у себя. Они пытаются там оспаривать какие-то исторические аспекты. А мы туда стараемся не лезть. Нам и так все понятно. Нам никому ничего доказывать не надо. У нас здесь действительно многонациональное, полиэтническое государство, где традиции всех народов являются частью белорусской культуры. Вот как к этому ко всему относимся мы".
А также: после чего смеялись все, кроме военных? Как и где орудуют украинские банды? Смотрите "Клуб редакторов" в вечернем эфире на "Беларусь 1" 5 июня.
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Что нужно для процветания Европы? А почему в Беларуси каждая нация чувствует себя как дома? "В нашей стране сформирован устойчивый баланс интересов. В этих условиях и китаец может быть белорусом". Такое мнение в программе "Клуб редакторов" озвучил военный аналитик Андрей Богодель. А также в выпуске: - После чего смеялись все, кроме военных? - Как и где орудуют украинские банды? - Почему в Беларуси удалось выстроить настоящую межнациональную гармонию?