Богодель: Беларусь - это больше чем национальность, это состояние души, это знак качества

"Беларусь - это больше чем национальность, это больше, чем даже гражданство. Это состояние души, и, как сказал наш Президент, это знак качества. В нашей стране все национальности равны. Ведь мы там ни в паспорте не пишем, мы друг друга не спрашиваем об этом, это вообще для нас не принципиально. Зачастую, я думаю, мы как бельмо в глазу для Европы. Посмотрите, что строят поляки, они строят моноэтническое государство, где у них есть свои интересы, они заглядывают на наши западные страны. Посмотрите, что строят литовцы у себя. Они пытаются там оспаривать какие-то исторические аспекты. А мы туда стараемся не лезть. Нам и так все понятно. Нам никому ничего доказывать не надо. У нас здесь действительно многонациональное, полиэтническое государство, где традиции всех народов являются частью белорусской культуры. Вот как к этому ко всему относимся мы".