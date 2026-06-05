От детской мечты до пьедестала: "Вытокі-2026" подарил встречи с легендами юным спортсменам

Все большое начинается с малого. А каждый олимпийский пьедестал - с детской мечты. И очень часто стимулом становится личный пример. Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" уже который год кряду позволяет юным спортсменам не просто увидеть известных белорусских и российских атлетов, но и лично пообщаться с ними.

Мастер-классы для юных спортсменов района

Первые шаги в будущей триумфальной спортивной карьере невероятно важны. Но главное, чтобы в самый ответственный момент нашелся надежный человек рядом. Об этом говорят все атлеты, кто прочувствовал вкус побед и блеск медалей.

Александр Богданович, олимпийский чемпион по гребле, председатель Федерации хоккея Беларуси:

"Мне повезло с тренерским штабом. И мне даже было порою обидно подвести их за свой спортивный результат. То есть я думал, мой же тренер расстроится, я так не хочу его подводить".

Кирилл Маскевич, обладатель Кубка мира по греко-римской борьбе:

"Я попал в борьбу в 2008 году. Это был крутой олимпийский цикл. На Олимпийских играх 2008 года в Пекине Михаил Семенов взял бронзовую медаль. И на хайпе после его победы я попал в борцовский зал, все об этом трубили. Испытывал непонятные эмоции, но как будто я очень рано вкусил вкус борьбы. Мне понравилось выигрывать, не так сильно понравилось проигрывать. Правильные люди рядом объяснили, что это естественный процесс, без которого невозможно расти".

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Мастер-классы от белорусских и российских атлетов стали уже настоящей традицией фестиваля "Вытокі". Делегация Национального олимпийского комитета посетила все спортобъекты Светлогорска, воочию увидев эти горящие глаза будущих чемпионов и по достоинству оценив спортивный потенциал города.

Сергей Ковальчук, министр спорта Беларуси:

"Истоки нашего спорта исходят из таких маленьких городов, из таких маленьких районных центров, с детско-юношеского спорта, за которым мы можем наблюдать, смотреть. И сегодня важнее, чем начинать правильно организовывать такие мероприятия в стране, ничего нет. Поэтому сегодня все с нетерпением ждут это мероприятие, едут со всех городов нашей страны. Оно полюбилось всем".

И, конечно, фестиваль "Вытокі" - как гость не смог приехать без подарка для жителей города. Громкое открытие новой скейт-роллер-площадки стало самым ярким событием дня.

Виктор Лукашенко, глава Национального олимпийского комитета Беларуси:

"Уже несколько городов мы прошли именно с таким подарком. Чем моложе город, чем больше молодого населения, тем более востребован такой подарок. Потому что Светлогорск - очень молодой город, очень много молодежи. Вы видите, какой интерес еще до открытия он вызывал. Поэтому молодежи надо делать что-то такое, чтобы было интересно. Это наше будущее".