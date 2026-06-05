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Дружба народов, преемственность поколений: в Гродно стартовал юбилейный фестиваль нацкультур
Первый день юбилейного форума был наполнен событиями, которые стали отра-жением главных ценностей фестиваля: дружбы, сохранения исторической памяти и преемственности поколений.
30 лет дружбы и единства - первый день юбилейного фестиваля в Гродно
В 2026 году XV Республиканский фестиваль национальных культур отмечает сра-зу две значимые даты - свое 15-е проведение и 30-летие со дня основания. За это время форум превратился в один из крупнейших культурных проектов страны. Первый день юбилейного фестиваля прошел под знаком дружбы, памяти и един-ства. Представители национально-культурных объединений, руководители облас-ти возложили цветы и венки к братской могиле советских воинов и партизан в парке Жилибера.
Марат Марков, министр культуры Беларуси:
"В Беларуси проживают 156 национальностей, 25 общественных объединений. И, знаете, у меня есть одна маленькая мечта, чтобы когда-нибудь в этом празднике, который проходит в Гродно, все 156 национальностей приняли участие. Вот тогда это будет пик нашего согласия. Но и сейчас этот праздник прекрасный, несмотря на погоду. Действительно, нам всем очень важно вот это согласие сохранять. И я уверен, что Гродно в этом плане всегда будет центром национальных культур".
Акции дружбы, памяти и единства
Символ взаимопонимания между народами и уважение к культурному многообразию. На Аллее дружбы в Коложском парке высадили новые деревья. За годы проведения форума эта зеленая зона стала живым памятником истории фестиваля. Она появилась более десяти лет назад и продолжает пополняться новыми саженцами.
"Мне комфортно здесь. Я сейчас рекомендую быть здесь два или четыре года. Я люблю Беларусь", - признался представитель Йемена Аль-Амери Омер.
Елизавета Квилинкова, представитель гагаузов:
"Нет национального вопроса, нет национальной розни. Плюс здесь русский язык. Люди могут реализовываться в соответствии со своей профессией, в соответствии со своими знаниями".
В Гродно оставили послание будущим поколениям - капсулу времени
Особое место в программе первого дня заняла церемония закладки капсулы с посланием будущим поколениям. Ее торжественно доставили к культурному центру "Фестивальный" представители молодежи. Символично, что обращение адресовано тем, кому предстоит продолжать традиции фестиваля в будущем.
Новый арт-объект - бронзовый олень
Еще одним подарком к юбилею фестиваля стало открытие новой монументально-декоративной скульптуры. В историческом центре Гродно появился бронзовый олень святого Губерта - ключевой символ города над Неманом. Эта достопримечательность станет еще одной популярной локацией для жителей и туристов.
Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:
"Каждый здесь себя чувствует гражданином страны, патриотом страны, независимо от национальности, независимо от того, как он молится. Это прекрасно. Оказывается, такое место на Земле, как образец для подражания, есть. Символ - это наш фестиваль. Он раз в два года про это напоминает и привлекает внимание".
Олег Рогатников, председатель Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин:
"Мы жили в мире, жили рядом и уважали традиции друг друга. Да, традиции разные. Белорусы на Пасху пекли куличи, мы делаем мацу. На Шаббат у нас готовят халу, на выходные, к воскресенью. Католики и православные тоже пекли всякие сладости и яства. Каждый соблюдал свою традицию, все ходили друг к другу в гости. Многие века мы так и живем, бережно, трепетно и с уважением относясь друг к другу".
Впереди еще 2 насыщенных фестивальных дня. Национальные подворья в цен-тре Гродно, праздник "Скарбы Гродзеншчыны" и реконструкция белорусской свадьбы по старинным традициям на Августовском канале.