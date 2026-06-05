Дружба народов, преемственность поколений: в Гродно стартовал юбилейный фестиваль нацкультур

Первый день юбилейного форума был наполнен событиями, которые стали отра-жением главных ценностей фестиваля: дружбы, сохранения исторической памяти и преемственности поколений.

30 лет дружбы и единства - первый день юбилейного фестиваля в Гродно

В 2026 году XV Республиканский фестиваль национальных культур отмечает сра-зу две значимые даты - свое 15-е проведение и 30-летие со дня основания. За это время форум превратился в один из крупнейших культурных проектов страны. Первый день юбилейного фестиваля прошел под знаком дружбы, памяти и един-ства. Представители национально-культурных объединений, руководители облас-ти возложили цветы и венки к братской могиле советских воинов и партизан в парке Жилибера.

Марат Марков, министр культуры Беларуси:

"В Беларуси проживают 156 национальностей, 25 общественных объединений. И, знаете, у меня есть одна маленькая мечта, чтобы когда-нибудь в этом празднике, который проходит в Гродно, все 156 национальностей приняли участие. Вот тогда это будет пик нашего согласия. Но и сейчас этот праздник прекрасный, несмотря на погоду. Действительно, нам всем очень важно вот это согласие сохранять. И я уверен, что Гродно в этом плане всегда будет центром национальных культур".

Акции дружбы, памяти и единства

Акции дружбы, памяти и единства news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/758c6eb8-8010-4922-97b4-bc5b5bc28195/conversions/398ff5c6-8d2b-4325-860c-5f8d9e7b4d99-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/758c6eb8-8010-4922-97b4-bc5b5bc28195/conversions/398ff5c6-8d2b-4325-860c-5f8d9e7b4d99-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/758c6eb8-8010-4922-97b4-bc5b5bc28195/conversions/398ff5c6-8d2b-4325-860c-5f8d9e7b4d99-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/758c6eb8-8010-4922-97b4-bc5b5bc28195/conversions/398ff5c6-8d2b-4325-860c-5f8d9e7b4d99-xl-___webp_1920.webp 1920w

Символ взаимопонимания между народами и уважение к культурному многообразию. На Аллее дружбы в Коложском парке высадили новые деревья. За годы проведения форума эта зеленая зона стала живым памятником истории фестиваля. Она появилась более десяти лет назад и продолжает пополняться новыми саженцами.

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"Мне комфортно здесь. Я сейчас рекомендую быть здесь два или четыре года. Я люблю Беларусь", - признался представитель Йемена Аль-Амери Омер.

Елизавета Квилинкова, представитель гагаузов:

"Нет национального вопроса, нет национальной розни. Плюс здесь русский язык. Люди могут реализовываться в соответствии со своей профессией, в соответствии со своими знаниями".

В Гродно оставили послание будущим поколениям - капсулу времени

Особое место в программе первого дня заняла церемония закладки капсулы с посланием будущим поколениям. Ее торжественно доставили к культурному центру "Фестивальный" представители молодежи. Символично, что обращение адресовано тем, кому предстоит продолжать традиции фестиваля в будущем.

Новый арт-объект - бронзовый олень

Еще одним подарком к юбилею фестиваля стало открытие новой монументально-декоративной скульптуры. В историческом центре Гродно появился бронзовый олень святого Губерта - ключевой символ города над Неманом. Эта достопримечательность станет еще одной популярной локацией для жителей и туристов.

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b25467a8-49a7-4f72-9c3b-cd805f273bc9/conversions/ea4e2b74-2e95-4a66-8a1b-5ec8a00ee1d5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b25467a8-49a7-4f72-9c3b-cd805f273bc9/conversions/ea4e2b74-2e95-4a66-8a1b-5ec8a00ee1d5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b25467a8-49a7-4f72-9c3b-cd805f273bc9/conversions/ea4e2b74-2e95-4a66-8a1b-5ec8a00ee1d5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b25467a8-49a7-4f72-9c3b-cd805f273bc9/conversions/ea4e2b74-2e95-4a66-8a1b-5ec8a00ee1d5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

"Каждый здесь себя чувствует гражданином страны, патриотом страны, независимо от национальности, независимо от того, как он молится. Это прекрасно. Оказывается, такое место на Земле, как образец для подражания, есть. Символ - это наш фестиваль. Он раз в два года про это напоминает и привлекает внимание".

Олег Рогатников, председатель Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин:

"Мы жили в мире, жили рядом и уважали традиции друг друга. Да, традиции разные. Белорусы на Пасху пекли куличи, мы делаем мацу. На Шаббат у нас готовят халу, на выходные, к воскресенью. Католики и православные тоже пекли всякие сладости и яства. Каждый соблюдал свою традицию, все ходили друг к другу в гости. Многие века мы так и живем, бережно, трепетно и с уважением относясь друг к другу".