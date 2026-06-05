Президент об иностранцах, живущих в Беларуси: Это наши люди!

Мекка для туристов и традиция суверенной Беларуси! В Гродно проходит XV Республиканский фестиваль национальных культур. Поздравить участников и гостей на церемонию открытия праздника приехал Президент Александр Лукашенко. За многолетнюю историю фестиваль стал символом мира и межнациональной дружбы. В согласии и духе добрососедства в нашей стране проживают представители 150 национальностей. Они по праву считают Беларусь своей второй родиной.

Александр Лукашенко всегда подчеркивает: кто приезжает в Беларусь с мирными целями - это наши люди! Спокойствие, народное единство и миролюбивая политика - главные причины, почему иностранцы выбирают Беларусь и обретают здесь новый дом.

По словам главы государства, фестиваль в прекрасном западном центре Беларуси, в Гродно, - показывает, что здесь живут добрые, порядочные люди, которые с открытым сердцем идут ко всем. "Азербайджанцы, армяне, башкиры, татары - все наши люди", - отметил он.

"Идея праздника отражает богатую историю родной земли. Эта земля расположена на перекрестке торговых путей, где встречались цивилизации (и сталкивались), где встречались народы, религии, где формировался наш национальный менталитет. Это открытость, это гостеприимство, умение работать сообща, дружить, готовность принимать в свой дом всех, кто идет с миром и добром", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент Беларуси: Мы не собираемся воевать - только дружба!

"Главное, что я хочу вам сказать: если вам кто-то навязывает идею, что мы вояки, не мирные люди, - не верьте. Мы ни с кем не собираемся воевать - только дружба, - заявил Александр Лукашенко. - Мы не ставим своей целью воевать - мы хотим быть мирными людьми, мы хотим мирно жить. Я хочу, чтобы на западе Беларуси, в Гродно, это твердо усвоили: мы хотим мира, мы несем народам мир. Никакие мы не агрессоры и не соагрессоры".

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02591f89-eadc-45b7-8cc5-c53dde90a6ed/conversions/f906c1e6-4756-4846-a4c8-6c2e96ed0f6a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02591f89-eadc-45b7-8cc5-c53dde90a6ed/conversions/f906c1e6-4756-4846-a4c8-6c2e96ed0f6a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02591f89-eadc-45b7-8cc5-c53dde90a6ed/conversions/f906c1e6-4756-4846-a4c8-6c2e96ed0f6a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02591f89-eadc-45b7-8cc5-c53dde90a6ed/conversions/f906c1e6-4756-4846-a4c8-6c2e96ed0f6a-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Я поставил задачу медикам: если к вам за помощью придут поляки, литовцы, украинцы, россияне, мы никого не должны отталкивать. Если мы можем помочь, надо помочь. Это наши соседи, и я говорил вам, они от Бога. Сегодня мы им поможем, завтра они нам помогут. Может быть не сразу, может есть какие-то недопонимания, может они нас агрессорами считают, может чрезмерно негативно к нам относятся. Давайте это переживем. Давайте не будем на них бешеных собак травить. Мы добрые, порядочные люди", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, что как-то польское руководство говорило о поляках. "Я им четко и однозначно сказал: "Да, у нас живут поляки, но это мои поляки". Я приехал сюда, чтобы еще раз подтвердить вам. Вы все наши. Вы, белорусы, берегите свой край. Он уже этот край и не для нас, старшего поколения. Он для детей и внуков. И мы этот цветущий край, жемчужину нашей Беларуси, должны сберечь и приумножить. Вы это можете и вы это знаете, как сделать. Мы у вас, всей страной, и не только мы, но и огромная Россия, учимся, перенимаем ваш опыт", - сказал белорусский лидер.

Лукашенко - западным соседям: Мы по-прежнему готовы к цивилизованному диалогу