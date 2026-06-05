Прямые рейсы, субсидии и защита рынка: марафон встреч на ПМЭФ укрепляет союзные связи

Путь к стабильному будущему, о котором говорят в эти дни на Петербургском международном экономическом форуме, зависит в том числе от активности регионов. Посол Беларуси в России 5 июня виртуально побывал от Сибири до Краснодара, не тратя времени на дорогу.

На площадке ПМЭФ-2026 продолжается марафон двусторонних встреч

В Астрахани урожай картофеля собирают дважды в год. Первый, ранний, отправляют в Беларусь, в наши торговые сети, а также все, чем славится регион: овощи, черную икру и, конечно, рыбу.

Минск - Астрахань: взаимный товарооборот растет высокими темпами

В итоге импорт из Астрахани в этом году уже вырос на треть, а наш экспорт и вовсе в 2,5 раза.

Игорь Бабушкин, губернатор Астраханской области России news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eefc88b2-dc56-4168-995a-a728d38bdd17/conversions/ae714f94-814f-4d5c-88c0-5be4eb8a0e26-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eefc88b2-dc56-4168-995a-a728d38bdd17/conversions/ae714f94-814f-4d5c-88c0-5be4eb8a0e26-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eefc88b2-dc56-4168-995a-a728d38bdd17/conversions/ae714f94-814f-4d5c-88c0-5be4eb8a0e26-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eefc88b2-dc56-4168-995a-a728d38bdd17/conversions/ae714f94-814f-4d5c-88c0-5be4eb8a0e26-xl-___webp_1920.webp 1920w

Игорь Бабушкин, губернатор Астраханской области России:

"Мы неизменно пользуемся продукцией Могилевского лифтового завода. Очень рады тому, что на территории Астраханской области открыт и функционирует торгово-сервисный центр Минского тракторного завода. Для наших сельхозпроизводителей это очень хорошее подспорье. Они с большим удовольствием пользуются продукцией МТЗ".

Минск - Астрахань: изучаем Северный морской путь

Через порты Астраханской области мы отправляем товары в Юго-Восточную Азию, а также готовы осваивать Северный морской путь.

Александр Цыбульский, губернатор Архангельской области России:

"Мы сейчас обсудили вопросы логистики, возможности использования Архангельского морского торгового порта для перевалки продукции, в первую очередь лесопромышленного комплекса Беларуси, это для нас очень такая традиционная номенклатура, с которой мы умеем работать".

Ленинградская область: белорусские машины для лесного хозяйства

Самый большой поток белорусских грузов идет морем через Ленинградскую область. Сам регион активно субсидирует закупку нашей сельхозтехники, возвращая покупателям до половины ее стоимости.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области России:

"Мы говорили как раз о том, что субсидии очень хорошие, а объем продаж растет не так сильно, как нам хотелось бы. И здесь нужно больше внимания уделить сервисным центрам. Сегодня их 4, но они не едины. Нет единой ценовой политики, нет единых нормативов по доставке деталей, нет единых нормативов по срокам ремонта".

Беларусь - Томская область: создание высокотехнологичных товаров

А еще у нас тесное сотрудничество научных школ. И это дает хороший результат.

Владимир Мазур, губернатор Томской области России:

"Томск является мощным научно-образовательным центром со своими уникальными компетенциями. И только когда мы делимся этим опытом в процессе общей работы, рождаются настоящие продукты".

Защита рынка - важно найти эффективные меры

В то же время свои союзные товары нужно защищать от необоснованного импорта. Вопрос обсуждается.

Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91f1fc2b-bd69-4199-92f5-d928c6b441dc/conversions/0cb6c09a-908c-49e2-b474-310fb6613239-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91f1fc2b-bd69-4199-92f5-d928c6b441dc/conversions/0cb6c09a-908c-49e2-b474-310fb6613239-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91f1fc2b-bd69-4199-92f5-d928c6b441dc/conversions/0cb6c09a-908c-49e2-b474-310fb6613239-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91f1fc2b-bd69-4199-92f5-d928c6b441dc/conversions/0cb6c09a-908c-49e2-b474-310fb6613239-xl-___webp_1920.webp 1920w

Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

"Главное, чтобы в рамках этих мероприятий, ограничив или запретив импорт иностранных аналогов, мы смогли вовремя поставить собственную технику. Иначе может сложиться ситуация, когда на рынке не окажется ни отечественных, ни зарубежных машин".

Минск - Омск: полеты по прямой востребованы

А для этого нужно и чаще встречаться и разговаривать и бизнесу, и людям.

Виталий Хоценко, губернатор Омской области России:

"Наша задача - запустить прямой авиарейс. Здесь есть определенные нюансы. Мы уже летаем по этому маршруту с посадкой в Татарстане. Но стоит задача сделать так, чтобы в перспективе появился прямой перелет из Омска в Минск и обратно".

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