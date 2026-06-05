Красочное шествие прошло на XV Республиканском фестивале национальных культур

Шествие дружбы в Гродно растянулось на километры: от площади Советской до площади Ленина. В праздничной колонне прошли 800 участников, а вокруг них собрались тысячи восторженных зрителей! Такой традиционно стала самая яркая часть форума.

В этом году в фестивале принимают участие представители 42 национальностей. Есть те, кто приезжает в Гродно на протяжении всех тридцати лет его истории. В числе дебютантов юбилейного сезона - габонцы, гагаузы, удмурты, гвинейцы, йеменцы, турки, чехи и мальдивцы.

"Нет никаких противоречий между простыми поляками и простыми белорусами. Судьба разбросала нас по обе стороны границы, но никакие границы нас не разлучат", - считает житель Гродно.

"Мирное небо, слава Богу! Все очень хорошо, нам здесь классно, мы работаем, мы воспитываем детей, мы не боимся ничего. Все хорошо. Наш Александр Григорьевич - настоящий мужчина. Надо брать пример с него. Он у нас молодец, мы его очень любим и ценим. И крепкого ему здоровья", - сказала участница фестиваля.

шествие на фестивале news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b959004e-c334-4900-9b7b-12456f3a1faf/conversions/f9c206b6-17bd-495a-84f4-20cb339670b7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b959004e-c334-4900-9b7b-12456f3a1faf/conversions/f9c206b6-17bd-495a-84f4-20cb339670b7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b959004e-c334-4900-9b7b-12456f3a1faf/conversions/f9c206b6-17bd-495a-84f4-20cb339670b7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b959004e-c334-4900-9b7b-12456f3a1faf/conversions/f9c206b6-17bd-495a-84f4-20cb339670b7-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Самое главное в Беларуси - это то, что здесь любят, уважают и ценят дружбу, искренне ею дорожат. Причем представители абсолютно всех национальностей", - сказал участник шествия на фестивале.