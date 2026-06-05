3.82 BYN
2.83 BYN
3.29 BYN
Красочное шествие прошло на XV Республиканском фестивале национальных культур
Шествие дружбы в Гродно растянулось на километры: от площади Советской до площади Ленина. В праздничной колонне прошли 800 участников, а вокруг них собрались тысячи восторженных зрителей! Такой традиционно стала самая яркая часть форума.
В этом году в фестивале принимают участие представители 42 национальностей. Есть те, кто приезжает в Гродно на протяжении всех тридцати лет его истории. В числе дебютантов юбилейного сезона - габонцы, гагаузы, удмурты, гвинейцы, йеменцы, турки, чехи и мальдивцы.
"Нет никаких противоречий между простыми поляками и простыми белорусами. Судьба разбросала нас по обе стороны границы, но никакие границы нас не разлучат", - считает житель Гродно.
"Мирное небо, слава Богу! Все очень хорошо, нам здесь классно, мы работаем, мы воспитываем детей, мы не боимся ничего. Все хорошо. Наш Александр Григорьевич - настоящий мужчина. Надо брать пример с него. Он у нас молодец, мы его очень любим и ценим. И крепкого ему здоровья", - сказала участница фестиваля.
"Самое главное в Беларуси - это то, что здесь любят, уважают и ценят дружбу, искренне ею дорожат. Причем представители абсолютно всех национальностей", - сказал участник шествия на фестивале.
"Я из Нигерии, живу в Гродно и учусь на четвертом курсе медицинского университета. Здесь очень комфортно, мы чувствуем себя как дома. У нас много друзей, мы постоянно общаемся и поддерживаем друг друга", - сказал иностранный студент.