Боль белорусского народа: жители Витебска возложили цветы к памятному знаку на Ратушной площади

9 декабря Международный день памяти жертв преступления геноцида. По всей Беларуси проходят митинги. Жители Витебска возложили цветы к памятному знаку на Ратушной площади.











В начале Великой Отечественной войны на этом месте фашисты установили виселицу. Подпольщиков и мирных жителей, отказывавшихся подчиняться оккупационному режиму, казнили демонстративно.

Андрей Шкляревский, прокурор г. Витебска:

"Самый главный посыл этого мероприятия - сохранить историческую правду, чтобы дети понимали, в каких условиях их ровесники находились во время войны. У них тоже были планы и мечты, но, к сожалению, война разрушила все".