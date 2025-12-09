Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Боль белорусского народа: жители Витебска возложили цветы к памятному знаку на Ратушной площади

9 декабря Международный день памяти жертв преступления геноцида. По всей Беларуси проходят митинги. Жители Витебска возложили цветы к памятному знаку на Ратушной площади.




В начале Великой Отечественной войны на этом месте фашисты установили виселицу. Подпольщиков и мирных жителей, отказывавшихся подчиняться оккупационному режиму, казнили демонстративно.

Андрей Шкляревский, прокурор г. Витебска:

"Самый главный посыл этого мероприятия - сохранить историческую правду, чтобы дети понимали, в каких условиях их ровесники находились во время войны. У них тоже были планы и мечты, но, к сожалению, война разрушила все".

В 2025 году на территории Витебской области - в Лепельском и Полоцком районах - обнаружены захоронения жертв геноцида. Фашисты безжалостно расправились, в том числе с детьми. Работники прокуратуры продолжают опрашивать свидетелей и изучать архивы, чтобы историческая справедливость была восстановлена для каждого.

