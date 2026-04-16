"Чернобыль. Живая земля": новый белорусский фильм о ликвидаторах, подвиге и памяти

Премьерный показ ленты "Чернобыль. Живая земля" состоялся в кинотеатре "Москва". Режиссер картины Марина Данекина. 26 апреля исполнится 40 лет крупнейшей техногенной катастрофе. Трагедия на Чернобыльской АЭС разделила жизни миллионов людей на до и после. В новом национальном фильме белорусы услышали и увидели тех, кто был в эпицентре событий. В съемках национального фильма принимали участие ликвидаторы, ученые, местные жители и очевидцы.

Сергей Шалькевич, председатель правления Белорусского республиканского общественного объединения ликвидаторов и инвалидов Чернобыльской катастрофы "Ветераны Чернобыля"

Сергей Шалькевич, председатель правления Белорусского республиканского общественного объединения ликвидаторов и инвалидов Чернобыльской катастрофы "Ветераны Чернобыля": "Это картина для нас, для ликвидаторов, ценна тем, что она показывает и напоминает о том, что было. И что государство не забыло тех людей, которые боролись со страшной катастрофой и совершили подвиг".

Владимир Милош, директор студии "Летопись"

Владимир Милош, директор студии "Летопись": "Мы использовали много архивных данных и снимали в самих пострадавших регионах - на Гомельщине и Могилевщине. Огромную поддержку нам оказали министерства и предприятия, которые открыли для нас свои ведомственные архивы".