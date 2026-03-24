Депутаты приняли в первом чтении законопроект о белорусском цифровом рубле

Парламентарии одобрили в первом чтении законопроект о цифровом белорусском рубле. Это третья форма денег в дополнение к уже существующим наличным (то есть купюрам и монетам) и безналичным, которые находятся на картах и счетах в банках.

Эмитентом белорусского цифрового рубля будет исключительно Национальный банк, открывать цифровые кошельки будет тоже только регулятор.

Законопроект о цифровом рубле накануне стал самым ожидаемым, но не единственным. Парламентарии ратифицировали международный договор с Мьянмой по избеганию двойного налогообложения. А во втором чтении поддержали изменения в документ о недропользовании. В приоритете - как экология, так и экономия.

Денис Ушацкий, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Если говорить о новациях, то они связаны с обновлением понятийного аппарата, вводится новое определение как "внутрихозяйственный карьер". Здесь же закрепляется возможность реализации землепользователями полезных ископаемых, которые добыты из внутрихозяйственных карьеров, организациям, индивидуальным предпринимателям для благоустройства, содержания территорий, кладбищ и реализации гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах".