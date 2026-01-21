"Душевное восхищение" - Дворец Независимости посетили представители отраслевых профсоюзов

21 января Дворец Независимости вновь радушно принял гостей. На экскурсию приехали представители отраслевых профсоюзов со всей страны. Символ независимости Беларуси можно назвать уникальной туристической Меккой, где каждый может почувствовать дух государственной власти и национального единства.

Экскурсионный сезон 2026 года стартовал. Первые, для кого в новом году дворец распахнул двери, - 120 представителей отраслевых профсоюзов. Это та самая массовая сила страны, объединяющая 4 млн человек, своего рода мост между величественным дворцом и каждым рабочим местом. Экскурсанты из самых разных сфер: это и медики, и педагоги, представители промышленности, ЖКХ, строители и многие другие.

Эмоции никому не скрыть. Архитектура, интерьеры, история дворца впечатляют. Но главное - это ощущение сопричастности, гордости за страну и понимание, что каждый важен. И как отметили сами экскурсанты, в Беларуси нет недостижимых вершин.

председатель первичной профсоюзной организации студентов Гродненского государственного аграрного университета Артем Нестерук

"В 2019 году я здесь был на Венском балу. И уже тогда я просто потерял дар речи, когда увидел эту архитектуру, дизайн. Большая красивая елка была. А сейчас мне безумно приятно увидеть рабочие места, рабочие кабинеты, понимать, какие решения принимаются, какие вопросы здесь решаются. От этого просто кружит голову", - поделился эмоциями председатель первичной профсоюзной организации студентов Гродненского государственного аграрного университета Артем Нестерук.

Александр Соболь, председатель первичной профсоюзной организации стройтреста № 25 г. Барановичи

Александр Соболь, председатель первичной профсоюзной организации стройтреста № 25 г. Барановичи:

"Поражен масштабами. Такое мы смогли построить своими руками из своих материалов! Это действительно подвиг, наверное. Построить такой объект за три года - это очень впечатляет".

председатель Гомельской областной организации Белхимпрофсоюза Виталий Еременко

Как отметил председатель Гомельской областной организации Белхимпрофсоюза Виталий Еременко, глядя на интерьеры Дворца Независимости, понимаешь, что любая задача белорусам по плечу. "Мы справились с санкциями, мы справились со строительством такого прекрасного Дворца Независимости, мы справимся с любой задачей, которую будет ставить нам жизнь", - считает он.

Татьяна Караваева, инспектор отдела по работе с профсоюзными организациями Брестского областного объединения профсоюзов:

"Не каждому выпала такая честь. Душевное восхищение от этой экскурсии, о посещении этого дворца буду рассказывать всем".

В октябре 2025 года ФПБ отметила 35 лет служения людям. Это ежедневное отстаивание справедливых зарплат, безопасных условий труда, путевок в санатории и мест в детских лагерях. Это миллионы консультаций, тысячи коллективных договоров, в которые вписаны не сухие строки, а реальные судьбы, здоровье и благополучие семей.