80 лет движения вперед - Минский тракторный завод отмечает юбилей

Минский тракторный завод отмечает 80-летний юбилей. За эти годы пройден огромный путь: от выпуска плуга до первого колесного трактора, от запуска в производство простой и надежной машины МТЗ-80 до энергонасыщенной и самой мощной в мире модели классической техники.

Сегодня Минский тракторный завод входит в десятку мировых лидеров по сельскохозяйственному машиностроению. Главный ресурс предприятия - люди. Их на заводе работают более 16 тыс. человек, немало и трудовых династий.

И былые минские урочища

Новой славой наделил народ.

Где погибли вражеские полчища,

Вырос Минский тракторный завод.

Сегодня ему 80. За эти годы небольшое послевоенное предприятие выросло в одного из крупнейших мировых производителей тракторной техники. Его продукцию знают на пяти континентах, а бренд BELARUS стал символом надежности, потому что его создают трудолюбиые белорусы.

Тарас Мурог, гендиректор ОАО "МТЗ":

"Упор на сегодняшний день делается на энергонасыщенную технику. Наверное, мы не поразим количеством, но мы поразим мощными тракторами. Мы активно работаем с Африкой, со странами СНГ, продвигаемся на пакистанском рынке. Юго-Восточная Азия - наша цель".

История МТЗ началась в 1946 году. В разрушенной после войны стране люди вручную, без выходных строили завод, который вскоре "накормил" сельское хозяйство всего Советского Союза. Первый миллион тракторов Минск собрал за рекордные 22 года - быстрее Волгограда и Харькова. За трудовые подвиги завод удостоен трех орденов, в том числе ордена Ленина и монгольской "Полярной звезды".

Сергей Хмара, начальник конструкторского бюро ОАО "МТЗ":

"На работу приходишь и всегда чувствуешь удовлетворение от своей работы. Ты знаешь, что делаешь полезный, нужный продукт. И каждый день что-то новое приносит. И ты стараешься сам развиваться и развивать продукцию нашего завода".

В 1987 году МТЗ поставил мировой рекорд: за год с конвейера сошло 100 100 машин. Сегодня белорусский трактор - это 90 % экспорта. Крупнейший рынок - Россия, за ней идут страны СНГ, Африка, государства дальней дуги. Всего техника BELARUS работает в 125 странах. В общем производстве колесных тракторов СНГ доля МТЗ не менее 75 %.

Алексей Жук, первый заместитель главного конструктора ОАО "МТЗ":

"Все основные компоненты трактора BELARUS 5425 произведены в Республике Беларусь. Большая часть - у нас на тракторном заводе, это полностью наша разработка. Данная машина включает в себя полностью новую трансмиссию. В тракторе объединены последние достижения нашей электроники для облегчения труда механизатора. Это и система точного земледелия, и автовождение, и CAN-бусы по протоколам, по связи с усиленными агрегатами. То есть это не просто повышает комфорт оператора, это повышает эффективность использования данной машины".

Завод по праву называют городом в городе. Его площадь - 150 гектаров (примерно 210 футбольных полей). Внутри почти 30 улиц, четыре проходные, железная дорога. Кузнечное и литейное производство крупнейшие в Беларуси. В честь 70-летия заводу подарили звезду в созвездии Большой Медведицы, и теперь в космосе тоже есть частица МТЗ.

Сегодня флагман линейки - 500-сильный BELARUS 5425. Он создан на отечественных комплектующих и в этом сезоне проходит полевые испытания. Самый мощный трактор в классической компоновке уже показали Президенту, и он поинтересовался у аграриев их оценкой.

Василий Сысоев, первый зампредседателя Миноблисполкома:

"На сегодняшний день энергонасыщенные тракторы, которые выпускает наше предприятие, заменяют несколько единиц техники, которая работала раньше. Это дает нам экономию времени, соблюдение всех технологических норм, а это уже напрямую связано с тем, какие результаты мы получаем в сельскохозяйственном производстве. Поэтому наша политика по техперевооружению была направлена именно на приобретение техники МТЗ. Мы не отдавали предпочтения никаким иностранным тракторам. Мы работали только с МТЗ. Вместе с ними доводили до ума там, где были узкие места. И на сегодняшний день мы уже говорим об автоматизации этой техники. Она работает уже в рамках точного земледелия. И мы, наверное, единственная область, которая в прошлом году и в этом году закуплая технику уже непосредственно с установкой этих систем".

Юбилей завод отмечает с размахом. 29 мая у центральной проходной развернулась выставка техники, работали интерактивные зоны, проходили концерты с участием известных артистов. А вечером были танцы тракторов и праздничный салют. Вход свободный, завод принимал всех, кому дорог бренд BELARUS.

