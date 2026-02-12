3.72 BYN
2.87 BYN
3.42 BYN
Дворец Независимости с экскурсией посетили ученые-экономисты и студенты БГЭУ
Главная политическая площадка страны - Дворец Независимости - 12 февраля вновь принимала гостей. Символ независимости с экскурсией посетили ученые-экономисты и будущие специалисты - студенты БГЭУ. Возможность прикоснуться к истории, увидеть залы, где принимаются судьбоносные решения, есть у каждого.
Дворец Независимости вновь распахнул свои двери для желанных гостей. В этот четверг здесь принимали ученых-экономистов. Институт экономики НАН Беларуси в марте отметит 95-летие. К юбилею - экскурсия для сотрудников головного исследовательского центра, аналитиков Министерства экономики, студентов и преподавателей БГЭУ. Маршрут хоть и торжественно стандартный, но эмоции каждый раз новые!
95 лет фундаментальной науки и прикладных исследований, десятки докторов и кандидатов наук. Сотрудничество с зарубежными научными центрами и - главное - собственные разработки для белорусской экономики - это все так коррелирует с главными задачами от государства. Заветный билет во Дворец Независимости, как признается руководитель института, просто обязывает нарастить темп научных исследований.
Директор Института экономики НАН Беларуси Денис Муха поблагодарил за возможность попасть на экскурсию во Дворец Независимости и отметил, что особо приятно, что юбилейный для института год, их усилия оцениваются на самом высоком уровне. "Глава государства неоднократно говорил, что экономика стоит во главе угла. Если будет все хорошо в экономике - будет все хорошо у обычных граждан, потому что здоровая экономика - это благосостояние всего народа. Конечная цель любой экономики должна быть в том, чтобы повышать уровень жизни, уровень благосостояния населения. И, безусловно, мы со своей стороны обещаем делать все возможное для того, чтобы наша экономика развивалась устойчиво, уверенно шла вперед, и наша страна выходила в мировые лидеры".
Наталья Берченко, директор НИЭИ Министерства экономики Беларуси:
"Для нашего института это важнейшее событие. Учитывая, что в этом году исполняется 105 лет экономическим органам Республики Беларусь, а мы находимся в центре всей этой работы. Мы - институт, который работает, собственно, на социально-экономическое развитие. Посещение такого знакового места для Республики Беларусь все восприняли как большое вдохновение, награду. Больше полутора лет мы пытались сюда попасть, и вот, наконец-то, это случилось".
Но помимо научного сообщества, сегодня во дворце очень ждали молодежь, будущих управленцев, у которых дебет с кредитом сходятся по всем параметрам. В БГЭУ сегодня тоже очень внимательно относятся к новой программе социально экономического развития и внедряют проект "Цифровой университет" через дистанционные программы и проектный метод обучения. Увидеть своими глазами, где через несколько лет придется защищать уже не дипломы, а реальные экономические расчеты - опыт, который не заменят никакие лекции.
Главная цель развития национальной экономики - новое качество жизни белорусских граждан. Это формулировка из новой программы социально-экономического развития. Человеческий потенциал, рост конкурентоспособности, цифровизация. За этими программными словами стоит работа конкретных людей, которые сегодня находятся в этом зале. Сегодняшняя экскурсия - знак уважения к труду ученых и напоминание: качество жизни граждан - главный KPI белорусской экономики. А Дворец Независимости продолжает свою миссию - быть открытым для тех, кто эту экономику развивает.