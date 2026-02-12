Дворец Независимости с экскурсией посетили ученые-экономисты и студенты БГЭУ

Главная политическая площадка страны - Дворец Независимости - 12 февраля вновь принимала гостей. Символ независимости с экскурсией посетили ученые-экономисты и будущие специалисты - студенты БГЭУ. Возможность прикоснуться к истории, увидеть залы, где принимаются судьбоносные решения, есть у каждого.

Дворец Независимости вновь распахнул свои двери для желанных гостей. В этот четверг здесь принимали ученых-экономистов. Институт экономики НАН Беларуси в марте отметит 95-летие. К юбилею - экскурсия для сотрудников головного исследовательского центра, аналитиков Министерства экономики, студентов и преподавателей БГЭУ. Маршрут хоть и торжественно стандартный, но эмоции каждый раз новые!

95 лет фундаментальной науки и прикладных исследований, десятки докторов и кандидатов наук. Сотрудничество с зарубежными научными центрами и - главное - собственные разработки для белорусской экономики - это все так коррелирует с главными задачами от государства. Заветный билет во Дворец Независимости, как признается руководитель института, просто обязывает нарастить темп научных исследований.

Директор Института экономики НАН Беларуси Денис Муха news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6378427b-1e65-490d-9325-74c6af5fada5/conversions/091cdeed-ad43-42b7-90dc-0472fe9900dd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6378427b-1e65-490d-9325-74c6af5fada5/conversions/091cdeed-ad43-42b7-90dc-0472fe9900dd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6378427b-1e65-490d-9325-74c6af5fada5/conversions/091cdeed-ad43-42b7-90dc-0472fe9900dd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6378427b-1e65-490d-9325-74c6af5fada5/conversions/091cdeed-ad43-42b7-90dc-0472fe9900dd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Директор Института экономики НАН Беларуси Денис Муха поблагодарил за возможность попасть на экскурсию во Дворец Независимости и отметил, что особо приятно, что юбилейный для института год, их усилия оцениваются на самом высоком уровне. "Глава государства неоднократно говорил, что экономика стоит во главе угла. Если будет все хорошо в экономике - будет все хорошо у обычных граждан, потому что здоровая экономика - это благосостояние всего народа. Конечная цель любой экономики должна быть в том, чтобы повышать уровень жизни, уровень благосостояния населения. И, безусловно, мы со своей стороны обещаем делать все возможное для того, чтобы наша экономика развивалась устойчиво, уверенно шла вперед, и наша страна выходила в мировые лидеры".

Наталья Берченко, директор НИЭИ Министерства экономики Беларуси:

"Для нашего института это важнейшее событие. Учитывая, что в этом году исполняется 105 лет экономическим органам Республики Беларусь, а мы находимся в центре всей этой работы. Мы - институт, который работает, собственно, на социально-экономическое развитие. Посещение такого знакового места для Республики Беларусь все восприняли как большое вдохновение, награду. Больше полутора лет мы пытались сюда попасть, и вот, наконец-то, это случилось".

экскурсия во Дворце Независимости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce612d4f-0f05-46cf-a3e2-e36c60ec9bc7/conversions/4560be4d-f8be-42fd-835b-60133a469235-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce612d4f-0f05-46cf-a3e2-e36c60ec9bc7/conversions/4560be4d-f8be-42fd-835b-60133a469235-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce612d4f-0f05-46cf-a3e2-e36c60ec9bc7/conversions/4560be4d-f8be-42fd-835b-60133a469235-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce612d4f-0f05-46cf-a3e2-e36c60ec9bc7/conversions/4560be4d-f8be-42fd-835b-60133a469235-xl-___webp_1920.webp 1920w

Но помимо научного сообщества, сегодня во дворце очень ждали молодежь, будущих управленцев, у которых дебет с кредитом сходятся по всем параметрам. В БГЭУ сегодня тоже очень внимательно относятся к новой программе социально экономического развития и внедряют проект "Цифровой университет" через дистанционные программы и проектный метод обучения. Увидеть своими глазами, где через несколько лет придется защищать уже не дипломы, а реальные экономические расчеты - опыт, который не заменят никакие лекции.