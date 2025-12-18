3.68 BYN
Есть чем гордиться: в "БелЭкспо" развернулась масштабная выставка достижений суверенной Беларуси
Автор:Лидия Заблоцкая
Выставка "Моя Беларусь" показывает, какая красивая наша белорусская природа во все четыре поры года. На площади 14 тыс. кв. м. можно увидеть и достижения суверенной Беларуси. 12 тематических зон. Сегодня на выставке закрытый показ.
На выставке уже присутствуют представители Совета Республики, еще прибудут делегаты Минска и Минской области. Белорусского зрителя ждет выставка "Моя Беларусь" уже завтра, 19 декабря. Она будет работать до 23 февраля.
Специальные дополнительные маршруты запустят от станций метро "Академия наук" и "Пушкинская".