"Я очень люблю Минск": звезда сериала "Молодежка" Канопка рассказал о своем детстве в столице

Долгое время он занимался спортом, но все же выбрал кино. Уроженец Минска Владислав Канопка получил широкую популярность по съемкам в сериале "Молодежка". В эксклюзивном интервью "Первому информационному" актер рассказал, как проходило его детство в столице Беларуси.

Популярный актер Владислав Канопка родился и вырос в Минске, но знают это далеко не все. Знаковое место для него - это родная школа в Партизанском районе столицы.

"Это одно из самых знаковых мест - моя школа - 108-я среднеобразовательная города Минска. Я здесь отучился ровно 11 лет, от звонка до звонка, как говорится", - рассказал актер Владислав Канопка.

ГУО "Средняя школа 108 г. Минска" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87063b6a-2fca-4c97-a2b3-b9d1517f212d/conversions/5e7d8483-a9b8-4364-a6cc-bc17b12b59f2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87063b6a-2fca-4c97-a2b3-b9d1517f212d/conversions/5e7d8483-a9b8-4364-a6cc-bc17b12b59f2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87063b6a-2fca-4c97-a2b3-b9d1517f212d/conversions/5e7d8483-a9b8-4364-a6cc-bc17b12b59f2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87063b6a-2fca-4c97-a2b3-b9d1517f212d/conversions/5e7d8483-a9b8-4364-a6cc-bc17b12b59f2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ностальгия присутствует до сих пор, хоть Владислав в Минске и бывает частенько.

"В Минске я бываю каждые, наверное, полтора месяца. Я очень люблю Минск, и у меня здесь семья, много друзей", - отметил Владислав Канопка.

Родился актер в семье строителя и повара. В 5 лет родители отвели его на плавание, а позже было карате и пятиборье, а затем и триатлон: в 15 лет Канопка выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

"В командных соревнованиях мы с ребятами завоевывали третье место на чемпионате республики, но вот в индивидуальном мастерстве я никогда не был в тройке. Был где-то в десятке - занимал восьмые, седьмые места. Поэтому я прекрасно понимал: вероятнее всего в спорте у меня нет того потенциала, который я мог бы раскрыть", - поделился актер.

Владислав Канопка в детстве news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/454319b6-b249-4a7e-8de1-d5839ff59901/conversions/7640e187-92ac-463b-828b-f2746aa0ebe2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/454319b6-b249-4a7e-8de1-d5839ff59901/conversions/7640e187-92ac-463b-828b-f2746aa0ebe2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/454319b6-b249-4a7e-8de1-d5839ff59901/conversions/7640e187-92ac-463b-828b-f2746aa0ebe2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/454319b6-b249-4a7e-8de1-d5839ff59901/conversions/7640e187-92ac-463b-828b-f2746aa0ebe2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сразу после окончания минской школы Владислав отправился в Москву, где с первого раза поступил во Всероссийский государственный институт кинематографии.

Владислав Канопко признался, что в конце 10-го класса его мотивировало желание нравиться девочкам. Эту мысль он назвал наивной и глупой, однако именно она послужила ему стимулом. После поступления в институт, по его словам, ориентиры и мотивация изменились.

Широкую известность актеру принесла роль в популярном сериале "Молодежка" о хоккее. Как раз этим видом спорта он не занимался, но перед стартом проекта прошел нужную подготовку.

"У нас до начала съемок было три месяца. По три раза в неделю мы ходили на ледовый каток, на стадион, катались по полтора часа. А потом час на суше, то есть час - лед, час - суша, там укрепляли мышцы, собственно, связки для этого вида спорта. Дублеры всегда были, но уже, наверное, к 4-5 сезону, безусловно, не все, но некоторые ребята, которые уделяли больше времени катанию на коньках, выполняли трюки сами. Я выполнял сам, но не все", - вспомнил Владислав Канопка.

Владислав Канопка в сериале "Молодежка" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8bb8a093-2833-4144-88d0-5e6698d36f60/conversions/f19e220c-534c-41c0-b172-851e08c026ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8bb8a093-2833-4144-88d0-5e6698d36f60/conversions/f19e220c-534c-41c0-b172-851e08c026ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8bb8a093-2833-4144-88d0-5e6698d36f60/conversions/f19e220c-534c-41c0-b172-851e08c026ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8bb8a093-2833-4144-88d0-5e6698d36f60/conversions/f19e220c-534c-41c0-b172-851e08c026ab-xl-___webp_1920.webp 1920w