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"Я очень люблю Минск": звезда сериала "Молодежка" Канопка рассказал о своем детстве в столице
Долгое время он занимался спортом, но все же выбрал кино. Уроженец Минска Владислав Канопка получил широкую популярность по съемкам в сериале "Молодежка". В эксклюзивном интервью "Первому информационному" актер рассказал, как проходило его детство в столице Беларуси.
Популярный актер Владислав Канопка родился и вырос в Минске, но знают это далеко не все. Знаковое место для него - это родная школа в Партизанском районе столицы.
"Это одно из самых знаковых мест - моя школа - 108-я среднеобразовательная города Минска. Я здесь отучился ровно 11 лет, от звонка до звонка, как говорится", - рассказал актер Владислав Канопка.
Ностальгия присутствует до сих пор, хоть Владислав в Минске и бывает частенько.
"В Минске я бываю каждые, наверное, полтора месяца. Я очень люблю Минск, и у меня здесь семья, много друзей", - отметил Владислав Канопка.
Родился актер в семье строителя и повара. В 5 лет родители отвели его на плавание, а позже было карате и пятиборье, а затем и триатлон: в 15 лет Канопка выполнил норматив кандидата в мастера спорта.
"В командных соревнованиях мы с ребятами завоевывали третье место на чемпионате республики, но вот в индивидуальном мастерстве я никогда не был в тройке. Был где-то в десятке - занимал восьмые, седьмые места. Поэтому я прекрасно понимал: вероятнее всего в спорте у меня нет того потенциала, который я мог бы раскрыть", - поделился актер.
Сразу после окончания минской школы Владислав отправился в Москву, где с первого раза поступил во Всероссийский государственный институт кинематографии.
Владислав Канопко признался, что в конце 10-го класса его мотивировало желание нравиться девочкам. Эту мысль он назвал наивной и глупой, однако именно она послужила ему стимулом. После поступления в институт, по его словам, ориентиры и мотивация изменились.
Широкую известность актеру принесла роль в популярном сериале "Молодежка" о хоккее. Как раз этим видом спорта он не занимался, но перед стартом проекта прошел нужную подготовку.
"У нас до начала съемок было три месяца. По три раза в неделю мы ходили на ледовый каток, на стадион, катались по полтора часа. А потом час на суше, то есть час - лед, час - суша, там укрепляли мышцы, собственно, связки для этого вида спорта. Дублеры всегда были, но уже, наверное, к 4-5 сезону, безусловно, не все, но некоторые ребята, которые уделяли больше времени катанию на коньках, выполняли трюки сами. Я выполнял сам, но не все", - вспомнил Владислав Канопка.
Путь от типичного мажора до ответственного тренера Канопка прошел за продолжительное время съемок сериала. Его герой - Андрей Кисляк - взрослел вместе с актером.