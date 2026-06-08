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ВВС Израиля атаковали иранский нефтехимический комплекс в Махшехре
Автор:Редакция news.by
ВВС Израиля завершили масштабную серию ударов по территории Ирана. Целью атак названы "стратегические системы обороны" исламской республики.
Сообщается также о попаданиях по иранскому нефтехимическому комплексу в Махшехре. Удары наносили десятки истребителей израильских ВВС.
В свою очередь Иранская Революционная гвардия сообщила, что в ответ ударила по израильским авиабазам Неватим и Тель-Ноф, а также по нефтехимическим объектам в Хайфе.
Также КСИР в ответ на удар США по острову Кешм атаковал американские базы в Кувейте и Бахрейне.
В эскалации участвуют и йеменские хуситы, нанося удары по территории Израиля и блокируя движение израильских судов в Красном море.