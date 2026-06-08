Евроинтеграция без границ? Эксперт БГУ Беленченко объяснил, почему Армению не ждут в Евросоюзе

В центре внимания мировых экспертов - парламентские выборы в Армении, которые могут определить дальнейший внешнеполитический вектор страны. О том, почему падает поддержка правящей партии, как на электоральный процесс влияют фермеры и возможна ли евроинтеграция Еревана, рассказал директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко.

Как отметил Никита Беленченко, сейчас огромное внимание приковано к парламентским выборам в Армении как никогда. По его словам, это не борьба кандидатов и избирательных кампаний, а борьба внешнеполитического курса Армении между Западом и Востоком.

"Пашинян ратует за сближение Армении с Европейским союзом, что вызывает определенное недовольство в обществе. Армения долгое время жила совершенно другой стратегией, начиная с распада Советского Союза. Эта стратегия потерпела крах, в том числе и во время правления Пашиняна, поэтому сейчас в обществе есть определенный запрос на изменения", - отметил эксперт.

парламентские выборы в Армении news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/828ac9d5-397b-4eae-b3c9-9083f75547a4/conversions/f9525894-e8cc-4791-a4dc-a9d1e805d917-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/828ac9d5-397b-4eae-b3c9-9083f75547a4/conversions/f9525894-e8cc-4791-a4dc-a9d1e805d917-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/828ac9d5-397b-4eae-b3c9-9083f75547a4/conversions/f9525894-e8cc-4791-a4dc-a9d1e805d917-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/828ac9d5-397b-4eae-b3c9-9083f75547a4/conversions/f9525894-e8cc-4791-a4dc-a9d1e805d917-xl-___webp_1920.webp 1920w

Этот запрос, по его мнению, повлиял на избирательную явку, которую наблюдали в ходе выборов. Именно на фоне этих событий происходит разрыв и снижение уровня доверия к партии Пашиняна.

Фермеры против евроинтеграции?

В информационном пространстве обсуждалось, что ядерный электорат правящего класса сосредоточен в сельской местности: якобы именно фермеры поддерживают Пашиняна и евроинтеграцию. Однако на практике, как показывает анализ, сельские жители чаще всего негодуют от выбора внешнеполитического курса, направленного на сближение с ЕС. Причина проста: основной рынок сбыта их продукции - Российская Федерация.

Фермеры прекрасно понимают: любые сложности с логистикой в Россию, перекрытые дороги приводят к тому, что урожай (клубника, абрикосы) просто гниет на земле. Возникает закономерный вопрос: насколько обещания партии Пашиняна соответствуют действительности? Ведь премьер-министр заявлял, что если не получится поставлять продукцию в Россию, убытки будут компенсированы, и Евросоюз якобы уже выделил порядка 50 млн евро на эти цели. Однако, как отмечают эксперты, это происходит пока в рамках избирательной кампании, а что будет дальше - неизвестно.

Эксперт подчеркнул, что риторика недовольства со стороны сельского населения возникла неслучайно, особенно после событий 2025 года, когда Пашинян принял законодательные изменения о внешнеполитическом курсе. При этом независимые социологические опросы в Армении запрещены, поэтому полную картину сделать сложно.

"Как сельское общество, так и городское в принципе не готовы к кардинальным изменениям, потому что объективно понимают: изменение политического курса будет сопровождаться определенным хаосом и беспределом. Общество помнит события 2018 года, в результате той революции Пашинян и пришел к власти. И он пришел на более высоком подъеме и более высокой поддержке. И эта поддержка начинает постепенно снижаться", - добавил аналитик.

Премьер-министр Армении news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c59c0528-57f6-41ee-a4cf-94213c10a33e/conversions/cd2c5878-0926-46b0-8eef-a746b0ddefbd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c59c0528-57f6-41ee-a4cf-94213c10a33e/conversions/cd2c5878-0926-46b0-8eef-a746b0ddefbd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c59c0528-57f6-41ee-a4cf-94213c10a33e/conversions/cd2c5878-0926-46b0-8eef-a746b0ddefbd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c59c0528-57f6-41ee-a4cf-94213c10a33e/conversions/cd2c5878-0926-46b0-8eef-a746b0ddefbd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Раннее объявление победы: тактический ход?

Обсуждался и резонансный шаг Никола Пашиняна, который вышел к трибуне и заявил о своей победе, когда было подсчитано только 10 % голосов. Это вызвало вопросы: была ли это попытка застолбить за собой место победителя, чтобы потом играть на чувстве украденных выборов, фальсификациях, "российской руке" или, напротив, французском влиянии?

Никита Беленченко считает, что здесь сыграла роль ментальность армянского народа. До Пашиняна аналогичные заявления о победе делали и его оппоненты.

"Пашинян в большей степени уверен в том, что он получит победу. Он не уверен, что это будет конституционное большинство. Но по результатам социологических опросов, которые проводились до парламентских выборов, Пашинян рассчитывает получить до 45-46 % голосов. Это не позволит ему сформировать правительство самостоятельно, но можно будет вести разговоры о коалиционном большинстве", - пояснил Никита Беленченко.

Последствия для экономики и атомная станция

Отдельное внимание в беседе было уделено последствиям для экономики Армении в случае сохранения власти у правящей партии, выступающей за евроинтеграцию. Одним из требований официального Брюсселя является закрытие атомной электростанции, что для Армении фактически торпедирует все экономическое развитие.

Как отметил аналитик, если Пашинян сохранит большинство либо останется у власти, необходимо разграничить внутренние и внешние изменения: "Пашинян будет стремиться проводить законодательные изменения, в том числе чтобы оказать влияние на оппозицию, потому что выборы показали: оппозиция становится более поддерживаемой со стороны населения. Эти сдерживания могут проходить за счет изменений в законодательстве о СМИ либо деятельности НПО".

Что касается внешних изменений, они будут диктоваться странами Запада, с которыми Пашинян ведет активный диалог. В первую очередь речь идет о дальнейшем продвижении отношений по линии Азербайджан-Армения-Турция. Кроме того, существуют условия, необходимые для начала интеграции с ЕС, тем более что Армения пока не является ассоциированным членом и не имеет таких партнерских отношений, как, допустим, Молдова или Грузия.

Роль Франции: Ереван - пробный шар?

В контексте внешнего влияния на армянские выборы особенно выделяется роль Франции. Как отметил эксперт, здесь стоит рассматривать не двусторонние отношения Париж-Ереван, а многосторонние. Париж пытается занять лидерство в Европейском союзе и установить единые правила игры с внешними партнерами.

"Армения является, простите за такое суждение, пробным шаром, чтобы посмотреть, как получится. И эти пробные попытки не могут привести к хорошим и положительным результатам", - заявил Никита Беленченко.

Он напомнил, что Макрон публично высказывался в поддержку Армении, Париж готов помогать Еревану в военной сфере, системе безопасности и законодательных реформах. Армения давно стремится к стандартам НАТО и Евросоюза, однако это сложно и практически невозможно, а главное - невыгодно для армянского населения.

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"Париж действительно пытается играть ключевую роль, и эта роль продиктована стремлением выйти лидером в противоборстве, допустим, между Парижем и Берлином либо Парижем и Римом", - резюмировал аналитик.

Возможна ли евроинтеграция Армении?

В завершение беседы был затронут вопрос о форсировании евроинтеграционных процессов. В Евросоюзе активно обсуждают снижение порога вхождения в ЕС, что вызвано в первую очередь стремлением вовлечь Украину. Предлагается концепция "Европы разных скоростей", когда новые члены будут находиться в союзе с урезанными полномочиями.

Однако, по мнению Никиты Беленченко, интеграция Армении с Европейским союзом практически невозможна. Главный фактор - географический: у Армении нет общих границ с ЕС, а Брюссель на данный момент не готов иметь страну-члена без единых границ с союзом.