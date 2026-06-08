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Более 332 тыс. мигрантов получили немецкие паспорта в 2025 году
Автор:Редакция news.by
Более 332 тыс. мигрантов получили немецкие паспорта в 2025 годуnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a6a3c33-0def-428a-a582-f5eefd039b99/conversions/20dc4005-8692-4c89-ab13-84ffa0c6f535-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a6a3c33-0def-428a-a582-f5eefd039b99/conversions/20dc4005-8692-4c89-ab13-84ffa0c6f535-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a6a3c33-0def-428a-a582-f5eefd039b99/conversions/20dc4005-8692-4c89-ab13-84ffa0c6f535-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a6a3c33-0def-428a-a582-f5eefd039b99/conversions/20dc4005-8692-4c89-ab13-84ffa0c6f535-xl-___webp_1920.webp 1920w
Лишь Германия переживает "аттракцион невиданной щедрости": в 2025 году немецкие паспорта получили рекордные 332,5 тыс. иностранцев, это сразу на 14 % больше, чем в 2024 году.
"Новыми немцами" массово становятся выходцы из Сирии и Турции, а также граждане Боснии и Герцеговины, показавшие феноменальный прирост в 125 %.
Оппозиция из партии "Альтернатива для Германии" требует немедленно закрыть лавочку и обвиняет правительство в невыполнении обещанного "миграционного поворота".
Неудивительно, что на этом фоне 72 % немцев считают работу нынешних властей скорее плохой. Деятельность канцлера Фридриха Мерца оценивают неудовлетворительно 69 %.