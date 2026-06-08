Более 332 тыс. мигрантов получили немецкие паспорта в 2025 году

Лишь Германия переживает "аттракцион невиданной щедрости": в 2025 году немецкие паспорта получили рекордные 332,5 тыс. иностранцев, это сразу на 14 % больше, чем в 2024 году.

"Новыми немцами" массово становятся выходцы из Сирии и Турции, а также граждане Боснии и Герцеговины, показавшие феноменальный прирост в 125 %.

Оппозиция из партии "Альтернатива для Германии" требует немедленно закрыть лавочку и обвиняет правительство в невыполнении обещанного "миграционного поворота".