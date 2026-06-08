Лидеры "евротройки" назвали условия для мирного соглашения РФ с Украиной

Лидеры "евротройки" поддерживают налаживание прямого диалога между Киевом и Москвой при активном участии Америки. При этом они настаивают на том, чтобы Европа играла важную роль в любом урегулировании. Это утверждается в совместном заявлении глав Великобритании, Франции и Германии, принятом по итогам переговоров в Лондоне.

Политики перечислили свои условия для мирного соглашения по Украине: немедленное прекращение всех боевых действий и проведение переговоров на основе сложившейся линии фронта.

При этом они выступают против любого изменения границ Украины силовым путем и настаивают на гарантиях безопасности для Киевского режима. Имеется в виду, в том числе, развертывание иностранного военного контингента на территории Украины.

Кроме того, лидеры "евротройки" настаивают на защите интересов безопасности стран ЕС при любом варианте соглашения. В качестве еще одного условия они назвали сохранение заморозки российских активов до урегулирования вопроса компенсаций Украине.