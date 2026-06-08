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Брюссель намерен высылать нелегалов в третьи страны

ЕС официально открывает так называемую эру депортаций, кардинально ужесточая миграционную политику.

Как пишет газета El País, Брюссель согласовал новый регламент, который позволяет создавать специализированные депортационные центры в третьих странах за пределами Европы.

В эти закрытые лагеря будут принудительно высылать иностранцев, получивших отказ в предоставлении убежища, для ожидания последующей отправки на родину.

Новые правила отменяют прежние медицинские и семейные послабления, позволяя разлучать близких и депортировать даже семьи с детьми. Правозащитники бьют тревогу: они заявляют, что нелегалов фактически лишают базовых прав и обрекают на бессрочное содержание в изоляции.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

нелегалыБрюссель