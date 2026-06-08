3.82 BYN
2.83 BYN
3.29 BYN
Брюссель намерен высылать нелегалов в третьи страны
Автор:Редакция news.by
ЕС официально открывает так называемую эру депортаций, кардинально ужесточая миграционную политику.
Как пишет газета El País, Брюссель согласовал новый регламент, который позволяет создавать специализированные депортационные центры в третьих странах за пределами Европы.
В эти закрытые лагеря будут принудительно высылать иностранцев, получивших отказ в предоставлении убежища, для ожидания последующей отправки на родину.
Новые правила отменяют прежние медицинские и семейные послабления, позволяя разлучать близких и депортировать даже семьи с детьми. Правозащитники бьют тревогу: они заявляют, что нелегалов фактически лишают базовых прав и обрекают на бессрочное содержание в изоляции.