Брюссель намерен высылать нелегалов в третьи страны

ЕС официально открывает так называемую эру депортаций, кардинально ужесточая миграционную политику.

Как пишет газета El País, Брюссель согласовал новый регламент, который позволяет создавать специализированные депортационные центры в третьих странах за пределами Европы.

В эти закрытые лагеря будут принудительно высылать иностранцев, получивших отказ в предоставлении убежища, для ожидания последующей отправки на родину.