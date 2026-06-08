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Непогода в Беларуси: спасатели распиливают деревья и откачивают воду из подворий

Сильные дожди накрыли Беларусь. Спасатели ликвидируют последствия непогоды. За минувшие сутки в результате грозы и шквалистого ветра в Гомельской и Витебской областях зафиксированы 4 случая падения деревьев. Работники МЧС провели их распиловку и уборку.

Утром 8 июня в Минской области подразделения МЧС трижды оказывали помощь в откачке воды из подтопленных подворий жилых домов в Солигорске и Слуцке. Пострадавших нет.

Спасатели работают на месте подмыва грунта в Витебске. Инцидент произошел вблизи жилого дома. Для установления причин произошедшего и принятия всех необходимых мер по обеспечению безопасности людей организована работа комиссии по ЧС при Витебском горисполкоме.

Разделы:

Общество

Теги:

ВитебскнепогодаМЧС