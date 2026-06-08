Непогода в Беларуси: спасатели распиливают деревья и откачивают воду из подворий

Сильные дожди накрыли Беларусь. Спасатели ликвидируют последствия непогоды. За минувшие сутки в результате грозы и шквалистого ветра в Гомельской и Витебской областях зафиксированы 4 случая падения деревьев. Работники МЧС провели их распиловку и уборку.

Утром 8 июня в Минской области подразделения МЧС трижды оказывали помощь в откачке воды из подтопленных подворий жилых домов в Солигорске и Слуцке. Пострадавших нет.