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НАТО начинает многонациональные учения Ramstein Flag 2026
Автор:Редакция news.by
НАТО объявило о начале тактических военно-воздушных учений Ramstein Flag 2026. В них примут участие 18 стран альянса.
Основными площадками для проведения тренировок станут Дания, Испания, Швеция, Норвегия и Финляндия.
В учениях будет задействовано свыше 200 летательных аппаратов: истребители, самолеты, беспилотники, а также средства дозаправки, разведки и наблюдения.
Они будут совершать до 150 вылетов ежедневно более чем с 20 площадок, включая участки автомагистралей.