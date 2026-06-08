НАТО начинает многонациональные учения Ramstein Flag 2026

НАТО объявило о начале тактических военно-воздушных учений Ramstein Flag 2026. В них примут участие 18 стран альянса.

Основными площадками для проведения тренировок станут Дания, Испания, Швеция, Норвегия и Финляндия.

В учениях будет задействовано свыше 200 летательных аппаратов: истребители, самолеты, беспилотники, а также средства дозаправки, разведки и наблюдения.