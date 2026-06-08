Лукашенко предложил Гане использовать всю палитру доступных форматов взаимодействия

Конструктивный политический диалог и позитивный опыт контактов на международных площадках создают благоприятные предпосылки для развертывания полномасштабного сотрудничества Беларуси и Ганы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах с Президентом Ганы Джоном Драмани Махамой в широком составе, пишет БЕЛТА.

Прежде всего Александр Лукашенко поприветствовал на белорусской земле участников первых в истории двусторонних взаимоотношений белорусско-ганских переговоров на высшем уровне.

"Позитивный опыт контактов на международных площадках создает благоприятные предпосылки и предсказуемые условия для развертывания полномасштабного сотрудничества между двумя странами, - заявил белорусский лидер. - Готовы делиться наработанными компетенциями в различных областях промышленности и сельского хозяйства, использовать всю палитру доступных форматов взаимодействия".

"Наша сила не только в экспорте продуктов питания, а в наличии полного цикла компетенций - от машиностроения и удобрений до профильного образования и аграрной науки. Все это - к услугам наших партнеров, в том числе в Африке", - подчеркнул он.

Джон Драмани Махама в ходе нынешнего визита в Беларусь также познакомился с экономическими возможностями и природной уникальностью Брестского региона. "Уверен, что история этого героического края и современные технологии предприятий, которые здесь успешно развиваются, убедили вас в наличии ресурсов сотрудничества между нашими регионами", - отметил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси обратил внимание, что Президента Ганы сопровождает не только официальная делегация, но и авторитетные представители бизнеса, а на полях визита запланировано проведение белорусско-ганского бизнес-форума. "Рассчитываем, что он станет точкой отсчета для активного прямого взаимодействия деловых кругов в сферах сельского хозяйства и продовольствия, промышленности и развития инфраструктуры, здравоохранения и фармацевтики, образования, транспорта и логистики", - заключил глава государства.